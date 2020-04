Słuchawki true wireless firmy Razer dla fanów Pokémon

Trudno eksperymentować z formą bezprzewodowych słuchawek true wireless – w końcu muszą być one wygodne i stabilne – ale samo etui ładujące może mieć dowolny kształt. Najnowsza propozycja od Razera w efektowny sposób nawiązuje do popularnego uniwersum Pokémon, zamykając słuchawki ozdobione motywem Pikachu wewnątrz pokéballa.

Słuchawki Pikachu True Wireless to właściwie model Hammerhead True Wireless Earbuds utrzymany w żółtej kolorystyce i ozdobiony sylwetką maskotki serii, Pikachu. Podobnie jak podstawowa wersja, otrzymały one 13-milimetrowe przetworniki, wodoodporność klasy IPX4 oraz przeznaczony do gier tryb niskiej latencji. Co ciekawe, wszystkie dźwiękowe sygnały, za pomocą których urządzenie komunikuje nam swój status, zostały zastąpione głosem Pikachu. Na jednym ładowaniu słuchawki mają pracować maksymalnie trzy godziny, a gdy się wyładują, będziemy musieli skorzystać z etui ładującego.

To ostatnie jest zresztą głównym punktem programu, ma ono bowiem kształt pokéballa, kuli służącej do łapania Pokémonów. By otworzyć etui należy wcisnąć duży, centralnie umieszczony przycisk. Jego podświetlenie pozwala sprawdzić poziom naładowania baterii – po pełnym doładowaniu pozwala ona na pięciokrotne uzupełnienie akumulatorów słuchawek. Etui otrzymało także specjalny pasek na nadgarstek.

Cena Pikachu True Wireless to 850 CNY (ok. 500 PLN). Najprawdopodobniej słuchawki będą dostępne jedynie na rynku chińskim – ich premiera zaplanowana została na 16 kwietnia. Póki co Razer nie wypowiedział się na temat dostępności gadżetu na innych rynkach.