Słuchawki Project Rock od JBL i Under Armour oficjalnie

Współpraca pomiędzy JBL a twórcami akcesoriów sportowych Under Armour trwa już od wielu lat, a jej owocem jest wiele udanych gadżetów audio. Tym razem w pracach nad nowymi słuchawkami uczestniczyła jeszcze jedna strona – aktor Dwayne „The Rock” Johnson.

Słuchawki Project Rock zostały stworzone z myślą o treningach. Ich konstrukcja jest wodoodporna w klasie IPX4, a wykonane w technologii UA SuperVent poduszki ułatwiają wentylację uszu. Model został ozdobiony charakterystycznym motywem byka Brahma Bull, zaczerpniętym z tatuażu The Rocka, a dzięki składanym nausznikom da się go łatwo spakować do plecaka.



Aktor odpowiedzialny był nie tylko za wygląd słuchawek. JBL podkreśla, że Dwayne Johnson brał udział w procesie dostrajania dźwięku i osobiście ustalił natężenie basów tak, aby jak najlepiej pasowały one do jego reżimu treningowego. Project Rock wspierają technologię JBL Charged Sound, a także są kompatybilne z Amazon Alexą i Asystentem Google. Do dyspozycji otrzymamy również system adaptacyjnego ANC, tryb przezroczystości Ambient Aware i funkcję TalkThru. Jedno ładowanie ma starczyć na maksymalnie 45 godzin pracy.



W Europie słuchawki zostały wycenione na 300 EUR (ok. 1 370 PLN). Co ciekawe, to nie pierwsze wspólne dzieło JBL i The Rocka – w 2018 roku ukazały się słuchawki nauszne, które powstały we współpracy z aktorem, a później także prawdziwie bezprzewodowy model UA Project Rock True Wireless.