Słuchawki bezprzewodowe na każdą okazję

Cisza jest złotem, więc przyjrzyjmy się najlepszym słuchawkom z redukcją szumów. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest jakość dźwięku, tłumienie hałasu w podróży, czy po prostu najbardziej stylowa opcja na rynku.

Najlepsze na dłuższą metę

JBL LIVE BEAM 3

Dwa dni to długi czas słuchania muzyki – a 48 godzin to to, co oferują JBL Live Beam 3. Co więcej, sposób, w jaki odtwarzają muzykę, sprawia, że dnie i noce mijają z ogromną przyjemnością. Oprócz świetnej żywotności baterii i niekończącego się, wciągającego dźwięku, JBL dołączyło swoje zgrabne etui ładujące z ekranem dotykowym – nie musisz już nawet uruchamiać aplikacji sterującej, aby uzyskać dostęp do trybów głośności, odtwarzania lub ANC.

849 PLN, www.jbl.com.pl

SOUNDMAGIC P60BT

Podwójne mikrofony wykrywające hałas zewnętrzny wychwytują i filtrują do 95% dźwięków o niskiej częstotliwości. Zakłócenia, takie jak np. odgłosy ruchu ulicznego czy szum wiatru są blokowane, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce. Zrelaksuj się nawet podczas lotu czy jazdy pociągiem. Ciągły czas odtwarzania? Do 50 godzin. Ciągły czas rozmów? Do 45! Podczas tych ostatnich włącz tryb transparentnego dźwięku otoczenia, aby słyszeć je bez zdejmowania słuchawek.

749 PLN, www.mp3store.pl

HOUSE OF MARLEY POSITIVE VIBRATION XL ANC

Czasami trzeba po prostu odciąć się od świata i wsłuchać się w siebie. Dzięki technologii redukcji hałasu Hybrid Active Noise Cancellation możesz się zrelaksować i odprężyć przy dźwięku z ulubionych list odtwarzania, niczym się nie rozpraszając. Słuchawki te zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu (26 godzin pracy z ANC i 32 godziny bez ANC) i są wyposażone w luksusowe nauszniki z pianki z pamięcią kształtu, zapewniające maksymalny komfort.

499 PLN, www.tophifi.pl

Najlepsze dla audiofilów

BOWERS & WILKINS PI8

To, że nowe słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 to jednej z najlepiej brzmiących, prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych, jakie można kupić, a jednocześnie są wyjątkowymi reduktorami hałasu – nie powinno nikogo dziwić. Nieco zaskakujące w przypadku tych genialnych słuchawek dousznych jest to, że wygląd poprzednich modeli Bowers & Wilkins został zastąpiony bardziej eleganckim i stonowanym designem, któremu nie oparł się nawet David Beckham. To, że jesteś audiogeekiem, nie oznacza, że nie chcesz dobrze wyglądać…

1 729 PLN, www.tophifi.pl

FOCAL BATHYS

Nic nie jest idealne, a w rzeczywistości Focal Bathys są „tylko” bardzo dobre w kategorii ANC, a nie bezbłędne. Jednak istnieje równowaga w przyrodzie i dźwięk, który wytwarzają, rekompensuje to z nawiązką – to rewelacyjnie brzmiąca para słuchawek, tak dobra, że będziesz sprawdzać, czy nie są podłączone po przewodzie do źródła muzyki. Dodaj do tego świetny wygląd, luksusową konstrukcję i nienaganne wykończenie, a będziesz mieć „bardzo dobrą” redukcję szumów przez cały dzień.

3 590 PLN, www.fnce.pl

BOWERS & WILKINS PX7 S2

Nauszne, bezprzewodowe słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S2 łączą w sobie innowacyjne rozwiązania techniczne – w tym ulepszoną aktywną redukcję szumów – z wyjątkowym komfortem użytkowania. Zapewniają precyzyjne, naturalne i jednocześnie angażujące brzmienie True Sound, zgodnie z koncepcją przyjętą przez tego renomowanego producenta sprzętu audio. Model Px7 S2 oferowany jest w trzech eleganckich wersjach kolorystycznych – niebieskiej, szarej i czarnej.

949 PLN, www.tophifi.pl

Najbardziej stylowe

APPLE AIRPODS MAX

To nie jest pierwszy produkt audio Apple, który stawia kwestię stylu na pierwszym miejscu, ale jest także tym, który wspiera to treścią. AirPods Max brzmią doskonale, wyciszają hałas z czymś w rodzaju fanatyzmu, a sposób, w jaki są określone, zaprojektowane i wykończone, jest w zasadzie skrótem od „spójrz na mnie, jestem bardzo wymagającą i wyrafinowaną osobą”. Oczywiście nie każda para słuchawek bezprzewodowych może to zrobić, a jeszcze mniej może to zrobić z takim polotem.

2 499 PLN, www.apple.com/pl

FINAL AUDIO UX3000

Final Audio UX3000 sprawiają, że ich skromna cena wygląda jak błąd w druku. Oto kompaktowa, elegancka, ładnie stylizowana i ciekawie wykończona mała para bezprzewodowych słuchawek nausznych, lekkich i wygodnych, o specyfikacji niewspółmiernej do ceny. Dodaj do tego bardzo skuteczną redukcję szumów i pewny, wyrazisty, przekonujący dźwięk, a połączenie zalet szybko się sumuje. Jeśli dla ciebie „styl” jest wymienny z „niedopowiedzeniem” – nie pomylisz się z tym wyborem.

659 PLN, www.mp3store.pl

SONOS ACE

Każdy element słuchawek Sonos Ace został stworzony z obsesyjną troską o wydajność akustyczną. Pałąk ze stali nierdzewnej płynnie wysuwa się i blokuje w ustawionym położeniu. Mechanizm wewnątrz nausznika umożliwia precyzyjne dostosowywanie słuchawek tak, aby wyrównać nacisk i stworzyć wyjątkowe uszczelnienie akustyczne. Wykonana z przyjemnej w dotyku pianki z pamięcią kształtu i pokryta miękkim materiałem – duża poduszka minimalizuje kontakt z uchem.

2 149 PLN, www.salonydenon.pl

Najlepsze dla oszczędnych

AUDIO-TECHNICA ATH-CKS30TW+

Audio Technice nie jest obcy segment prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych o dobrym stosunku jakości do ceny, ale dzięki ATH-CKS30TW+ może pobić samą siebie. Bez względu na to, który aspekt bierzesz pod uwagę: jakość dźwięku, wydajność ANC, żywotność baterii, jakość wykonania, standard aplikacji sterującej – Audio Technica należą do najlepszych w tej kategorii. Te słuchawki douszne wyglądają, wydają się i brzmią o wiele drożej, niż są w rzeczywistości.

379 PLN, www.tophifi.pl

SONY WH-CH720N

Sony pozostaje jednym z liderów tej kategorii. Za nieco ponad 300 PLN z przyjemnością sprzeda ci parę odpowiednio wykonanych, fachowo wykończonych i atrakcyjnych bezprzewodowych słuchawek nausznych, które wyglądają i brzmią. Mają też wystarczająco dobre funkcje redukcji szumów, aby zawstydzić wiele droższych alternatyw innych marek. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, trudno znaleźć coś lepszego niż WH-CH720N.

329 PLN, www.sony.pl

JBL TUNE 670NC

Jeśli Sony WH-CH720N są dla ciebie za duże, to poznaj JBL Tune 670NC. Są mniejsze i lżejsze od standardowych, mają imponującą żywotność baterii (do 70 godzin, jeśli uważasz na poziom głośności) i oferują bardzo skuteczną redukcję szumów wraz z niezwykle przyjemnym dla ucha dźwiękiem. Fakt, że są kompatybilne z jedną z najlepszych aplikacji sterujących, jest wisienką na i tak już smacznym torcie.

359 PLN, www.jbl.com.pl

Najlepsze w podróż

BOSE QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES

Jeśli często podróżujesz samolotem lub pociągiem, wiesz, że skuteczna redukcja szumów jest koniecznością, jeśli chcesz zignorować buczenie pojazdu (i jego pasażerów). Słuchawki Bose nieźle radzą sobie z tym tematem, będąc niegdyś pionierem tej technologii. Dzięki słuchawkom QuietComfort Ultra firma dodała „doskonałą jakość dźwięku” do „przewidywalnie skutecznej funkcji ANC”, aby dostarczyć parę słuchawek nausznych, która uprzyjemni ci podróżowanie.

2 399 PLN, www.bose.pl

ANKER SOUNDCORE SPACE ONE PRO

Opcja redukcji szumów Anker to najwyższa wartość, z doskonałą wydajnością za każdą wydaną złotówkę, niesamowitą żywotnością baterii i najwyższą przenośnością. Te słuchawki wytrzymają ponad 40 godzin na jednym ładowaniu, a to przy włączonym ANC – wyłącz je, a uzyskasz ponad 60 godzin. Ich super składana konstrukcja zajmuje bardzo mało miejsca w bagażu, a aktywna redukcja szumów jest tak skuteczna, że wszelkie dźwięki tła są wykluczone z równania.

849 PLN, www.soundcore.com

DENON PERL PRO

Jedyne spersonalizowane wkładki douszne, które dostosowują się do sposobu słyszenia i obsługują bezstratny dźwięk za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth. Adaptacyjna technologia akustyczna Masimo (AAT) tworzy unikalny profil słuchu idealnie dopasowany do twojego słuchu. Odkryj nieskompresowany dźwięk dzięki bezstratnym i przestrzennym technologiom audio. Wybierz ciszę z adaptacyjną aktywną redukcją szumów lub usłysz otoczenie w trybie społecznościowym.

999 PLN, www.salonydenon.pl

Najlepsze dla poczucia luksusu

YAMAHA YH-E700B

Yamaha YH-E700B to bezprzewodowe słuchawki nauszne lub wokółuszne – zależy to od wielkości głowy – które są dość małe jak na słuchawki wokółuszne i dość duże jak na słuchawki nauszne. Niezależnie od rozmiaru głowy, poczujesz korzyści z noszenia tej pary. Dźwięk, który wydają – jest doskonały, sposób, w jaki wyciszają dźwięki otoczenia – nie podlega dyskusji, a jeśli chodzi o materiały i wykończenie – są wystarczająco luksusowe, aby poprzeć ich dyskretny wygląd.

999 PLN, www.tophifi.pl

DEVIALET GEMINI II

Francuski maksymalista Devialet jest bardziej znany ze swojej szalonej gamy wydajnych głośników bezprzewodowych, ale jest równie bezkompromisowy, jeśli chodzi o prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne. Możesz pomyśleć, że produkt tak koniecznie mały jak ten nie może dać szansy na autentyczny luksus, ale Gemini II wyglądają i działają równie dobrze, jak brzmią. Możesz też kupić wersję „Opéra de Paris”, wykończoną 24-karatowym „złotem księżycowym” za 2 699 PLN…

1 799 PLN, www.tophifi.pl

BOWERS & WILKINS PX8

Jedno to cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem i najwyższej klasy aktywną redukcją szumów, a zupełnie co innego jednocześnie rozpieszczać inne zmysły. Bowers & Wilkins Px8 są tak przyjemne dla oczu, jak i palców, no i uszu. Jakość użytych tu materiałów, od skóry po polerowane aluminium, jest niemal wystarczająca, aby wywołać przeciążenie sensoryczne. A nie można tego powiedzieć o żadnej starszej parze bezprzewodowych słuchawek nausznych.

1 799 PLN, www.tophifi.pl