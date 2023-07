Start zamówień Toyoty Highlander z roku modelowego 2024

Toyota rozpoczęła przyjmowanie zamówień na Highlandera z roku modelowego 2024, który dostępny jest w ofercie specjalnej już od 252 100 PLN. Największy hybrydowy SUV marki oferowany jest w trzech wersjach wyposażenia oraz w ośmiu wariantach kolorystycznych.

Highlander to największy SUV Toyoty w dostępny w Polsce. Mierzące blisko pięć metrów auto jest w stanie zabrać na pokład nawet do siedmiu osób i pociągnąć przyczepę o masie do dwóch ton. Samochód ma napęd hybrydowy z silnikiem 2,5 l, który ma łączną moc 248 KM przekazywaną na wszystkie cztery koła przy pomocy inteligentnego napędu AWD-i. Highlander rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy, a średnie zużycie paliwa wg normy WLTP wynosi od 6,6 l/100 km.

Klienci mogą już zamawiać Toyotę Highlander z roku modelowego 2024 w specjalnej ofercie promocyjnej, w której rabaty i korzyści sięgają 23 600 tys. zł. Dostępne są trzy wersje wyposażenia: Comfort, Prestige i Executive oraz osiem lakierów nadwozia.

Standardem w modelu Highlander są systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania Toyota T-Mate, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC), automatyczne światła drogowe (AHB), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM). Dodatkowo przy pomocy aplikacji MyT kierowca może zdalnie zamknąć lub otworzyć auto, włączyć światła awaryjne, a także uruchomić klimatyzację, by ogrzać lub schłodzić wnętrze przed podróżą.

Toyota Highlander od 252 100 PLN

Toyota Highlander Comfort w ofercie specjalnej kosztuje od 252 100 PLN. Standardem w tej wersji jest 12,3-calowy, konfigurowalny wirtualny kokpit, trzystrefowa, inteligentna klimatyzacja automatyczna, inteligentny kluczyk, światła główne oraz do jazdy dziennej w technologii LED, przednie i tylne czujniki parkowania, kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze, podgrzewana przednia szyba oraz podgrzewane fotele przednie. Auto ma 18-calowe felgi aluminiowe, a tapicerkę foteli wykonano ze skóry syntetycznej.

Od 269 700 PLN kosztuje po rabatach Toyota Highlander w wersji Prestige, która ma 20-calowe felgi aluminiowe, światła główne w technologii Bi-LED, 12,3-calowy ekran dotykowy oraz system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z nawigacją pracującą także offline. Fotel kierowcy ma pamięć ustawień, a tapicerka skórzana z perforacją dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych. We wnętrzu zastosowano też dodatkowe, nastrojowe oświetlenie, klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie i bezdotykowo, a kamera cofania ma dynamiczne linie pomocnicze. Do wersji Prestige można zamówić pakiet Premium Audio JBL z 11 głośnikami (7 000 PLN).

Toyotę Highlander Executive w specjalnej ofercie wyceniono od 287 300 PLN. W tej wersji 20-calowe felgi pomalowano na czarno, do wyboru są trzy kolorystyki tapicerki foteli, przednie fotele są wentylowane, a skrajne fotele w drugim rzędzie siedzeń zyskały podgrzewanie. Listę wyposażenia uzupełniają wyświetlacz HUD, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM) oraz lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym. Wersję Executive można rozszerzyć o pakiety Premium Audio JBL (7 000 PLN) oraz Skyview (7 000 PLN) ze sterowanym elektrycznie dachem panoramicznym.

Dodatkowe akcesoria i zabezpieczenia antykradzieżowe

Każda wersja Toyoty Highlander otrzymuje też pakiet Cargo o wartości 1 000 PLN, w skład którego wchodzą pozioma siatka bagażnika oraz wykładzina, a także zabezpieczenie pojazdu technologią syntetycznego DNA (1 000 PLN). Ponadto do auta można zamówić zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy w promocyjnej cenie 690 PLN. Tym samym łączna korzyść na zabezpieczeniach kradzieżowych może sięgać nawet 2 800 PLN.

Konfigurację każdej wersji Highlandera można rozszerzyć o pakiet Style (3 500 PLN), który obejmuje stopnie boczne oraz chromowaną listwę bagażnika, pakiet Bike (2 600 PLN) z bagażnikiem dachowym i dwoma uchwytami na rowery, a także komplet kół zimowych z 20-calowymi felgami aluminiowymi (12,5 tys. zł). W ofercie są też boksy dachowe w różnych rozmiarach.