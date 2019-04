Serce wydrukowane na drukarce 3D

Druk 3D jest stosowany w naukach medycznych nie od dzisiaj, ale do tej pory nie był on stosowany do drukowania w pełni działających organów. Aż do teraz – naukowcy zaprezentowali pierwsze unaczynione serce wydrukowane z ludzkich komórek.

Prototyp serca wydrukowanego na drukarce 3D został wykonany przez naukowców z uniwersytetu w Tel Avivie. Jest on wielkości króliczego serca, ale to i tak duży przełom w tej gałęzi nauki. Po raz pierwszy bowiem naukowcom udało się odtworzyć pełną budowę tego organu, wraz z towarzyszącymi mu naczyniami krwionośnymi. Wydrukowane serce potrafi wchodzić w fazę skurczu, ale naukowcy podkreślają, że może ono zostać nauczone także rozkurczania i pompowania krwi.

Fragmenty tkanki tłuszczowej do wykonania trójwymiarowego wydruku zostały pobrane od pacjenta w trakcie biopsji. Zostały one następnie przystosowane do procesu różnicowania – serce zbudowane jest z wielu różnych typów komórek. Po zakończeniu tego procesu załadowano je do drukarki 3D, gdzie posłużyły do zbudowania komór, przedsionków i zastawek.

Naukowcy planują udoskonalić technologię druku 3D tak, aby w przyszłości sztuczne serca mogły być wykorzystane w medycynie. Jeśli prace przebiegną bez komplikacji, być może w ciągu następnych 10 lat w szpitalach na całym świecie pojawią się drukarki organów.