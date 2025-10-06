Scorpions świętują 35-lecie „Wind of Change” nową, koncertową wersją kultowego hitu

Legenda niemieckiego rocka wraca z wyjątkowym wydawnictwem. Scorpions zapowiadają album koncertowy Coming Home – Live, który ukaże się 5 grudnia 2025 roku, a jego zapowiedzią jest nowa, poruszająca wersja klasycznego utworu „Wind of Change” – wykonana podczas jubileuszowego koncertu w Hanowerze.

Piosenka, która pierwotnie ukazała się 35 lat temu na albumie Crazy World, pozostaje najpopularniejszym niemieckim rockowym singlem w historii – sprzedano ponad 15 milionów egzemplarzy, a teledysk przekroczył miliard wyświetleń zarówno na YouTubie, jak i Vevo. Dla wielu „Wind of Change” stało się symbolem końca zimnej wojny i zjednoczenia Niemiec, a jej gwizdany motyw to jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów w historii muzyki rockowej.

Nowa wersja utworu została zarejestrowana w lipcu 2025 roku podczas koncertu Scorpions na stadionie w Hanowerze – mieście, z którego pochodzi zespół. Wokalista Klaus Meine zdecydował się zmienić fragment tekstu, który pierwotnie odnosił się do Moskwy. „W obliczu wojny w Ukrainie uznałem, że nie wypada romantyzować Rosji. Chciałem wyrazić solidarność z Ukrainą” – wyjaśnia artysta. „Niezależnie od tego, czy mówimy o Ukrainie, Gazie czy Izraelu – nie chcemy tracić wiary w pokojową przyszłość” – dodaje.

Album Coming Home – Live zawierać będzie wszystkie największe hity Scorpions oraz kilka muzycznych niespodzianek. Wydawnictwo ukaże się na winylu i CD, a przedsprzedaż już trwa.

Zespół, który świętuje właśnie 60-lecie działalności, ma na koncie ponad 120 milionów sprzedanych płyt, występy przed milionową publicznością na Rock in Rio, trzykrotnie wyprzedany Madison Square Garden oraz łącznie ponad 5 tysięcy koncertów na całym świecie. Scorpions doczekali się nawet własnej ulicy w Madrycie, znaczka pocztowego i… gatunku pająka nazwanego ich imieniem.