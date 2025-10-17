Ghost świętują dekadę Meliora

Mija dokładnie dziesięć lat od premiery jednego z najważniejszych albumów w historii zespołu Ghost. Z tej okazji grupa przygotowała wyjątkową gratkę dla kolekcjonerów i fanów – limitowane, dwupłytowe edycje winylowe Meliora, dostępne w kilku efektownych wariantach kolorystycznych.

Specjalne, 15-utworowe wydania 2LP można zamawiać w oficjalnym sklepie zespołu, a także w polskich sklepach muzycznych. Wersję Green Smoke oferuje Muzyka.sklep.pl, natomiast Green Smoke i Neon Green są dostępne również w Empik.com. Każde jubileuszowe wydanie zostało wytłoczone na kolorowych winylach, opatrzone podwójną okładką typu wide spine, a w środku znalazł się okolicznościowy banknot Papa III Mummy Dust – ukłon w stronę fanów i scenicznego dziedzictwa zespołu.

Meliora to trzeci studyjny album Ghost, uznawany za jedno z największych osiągnięć formacji. To z tej płyty pochodzą koncertowe hymny, które rozbrzmiewają na arenach całego świata podczas trwającej trasy „SKELETOUR WORLD TOUR 2025” – m.in. „He Is”, „Mummy Dust”, „Spirit” oraz nagrodzone Grammy „Cirice”.

W warstwie tekstowej Meliora wciąż zachwyca aktualnością – to konceptualna podróż przez ludzkie ambicje, postęp i jego mroczne konsekwencje, ukazana z typową dla Ghost teatralnością i dystopijnym rozmachem.

Nowe wydania Meliora stanowią nie tylko pamiątkę z okazji jubileuszu, ale też symboliczny powrót do epoki Papy Emeritusa III, w której Ghost na dobre podbił światowy rockowy panteon.