Cate Blanchett nową globalną ambasadorką UNIQLO

Gwiazda Tár w nowej współpracy

Michał Lis
Michał Lis
UNIQLO ogłosiło, że do grona globalnych ambasadorów marki dołącza Cate Blanchett – dwukrotna laureatka Oscara, zdobywczyni Złotego Globu i BAFTA, jedna z najwybitniejszych aktorek swojego pokolenia.

Blanchett będzie wspierać rozwój filozofii LifeWear, która łączy ponadczasowy design z minimalizmem, jakością i dostępnością. Marka podkreśla, że współpraca z aktorką wykracza poza świat mody – obejmuje także działalność humanitarną, wspieranie nowych pokoleń oraz działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

„Pani Blanchett jest nie tylko znakomitą aktorką, ale i inspirującą postacią, która od lat działa jako wzór dla kobiet, mentor młodych artystów oraz orędowniczka akcji humanitarnych i środowiskowych” – mówi Tadashi Yanai, założyciel i prezes UNIQLO oraz szef Fast Retailing.

Sama Blanchett dodaje: „Cenię ambicję UNIQLO, dążącą do poprawy jakości życia poprzez odzież LifeWear. Cieszę się, że mogę wspierać markę w działaniach na rzecz sprawiedliwszego świata – od pomocy osobom przesiedlonym po angażowanie się w życie społeczności i wspieranie młodych pokoleń”.

Aktorka ma na swoim koncie role m.in. w filmach TárCarolAviatorBlue Jasmine czy Elizabeth. Jest współdyrektorką Sydney Theatre Company, współzałożycielką firmy produkcyjnej Dirty Films, a także globalną ambasadorką dobrej woli UNHCR. Angażuje się w liczne inicjatywy proekologiczne i kulturalne, a w świecie mody od lat uchodzi za ikonę stylu.

Szczegóły współpracy UNIQLO z Cate Blanchett zostaną ogłoszone wkrótce.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
