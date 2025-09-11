Samsung zapowiada rekordową ekspozycję na CES 2026

Po głośnych premierach podczas IFA 2025 w Berlinie, Samsung nie zwalnia tempa i już szykuje się do kolejnego wielkiego wystąpienia. Koreański gigant zapowiedział właśnie swój udział w targach CES 2026 w Las Vegas, gdzie zademonstruje największą w swojej historii przestrzeń wystawienniczą.

CES, czyli Consumer Electronics Show, to największe na świecie wydarzenie poświęcone elektronice użytkowej. Co roku w styczniu ściąga do Las Vegas producentów, startupy, media i pasjonatów technologii, a prezentowane tam premiery wyznaczają trendy na kolejne miesiące. To właśnie tutaj debiutują rozwiązania, które wkrótce trafiają do naszych domów.

Na przyszłorocznych targach Samsung zajmie prestiżową lokalizację w hotelu Wynn & Encore, łącząc w jednym miejscu dotychczas oddzielne ekspozycje telewizorów i sprzętu AGD. Odwiedzający zobaczą kompletny ekosystem urządzeń – od najnowszych modeli TV i innowacyjnych technologii audio-wideo, po inteligentne AGD i rozwiązania smart home. Stoisko ma być symbolem „wejścia w nową erę innowacji” i dowodem na to, że marka stawia na immersyjne doświadczenia oraz płynną łączność między urządzeniami.

Równolegle Samsung pokaże swoje startupowe projekty w ramach programu C-Lab, który znajdzie się w strefie Eureka Park. Innowacyjne pomysły młodych przedsiębiorców mają podkreślić rolę firmy jako lidera w dziedzinie wspierania kreatywności i przedsiębiorczości.

Samsung od 19 lat nieprzerwanie utrzymuje pozycję numeru jeden na rynku telewizorów, konsekwentnie rozwijając technologie takie jak QLED, Neo QLED, OLED czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki temu umacnia dominację w segmencie premium i dużych przekątnych. Co pokaże tym razem? Odpowiedź poznamy już w styczniu 2026 roku w Las Vegas.