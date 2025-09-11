Ad image
Vistula Jesień/Zima 2025: Każdy moment to twój moment

Propozycje marki na nowy sezon

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Elegancja na własnych zasadach – tak można podsumować najnowszą kampanię Vistuli na sezon Jesień/Zima 2025. Pod hasłem „Każdy moment to Twój moment” marka opowiada o codziennych chwilach, które – choć pozornie zwyczajne – mają ogromne znaczenie. Vistula staje się ich naturalnym towarzyszem: obecnym, ale nienachalnym.

Damska linia to reinterpretacja klasycznych kodów estetycznych w duchu aktualnych trendów. Na pierwszy plan wysuwają się eleganckie garnitury, które stanowią fundament kolekcji, ale obok nich pojawiają się również dopracowane okrycia wierzchnie i szlachetne dzianiny. Dominują stonowane odcienie beżu, szarości i brązu, przełamane bordowymi i kobaltowymi akcentami. To propozycja dla kobiet, które cenią wyrafinowaną prostotę, precyzyjne krawiectwo i wysoką jakość tkanin, a jednocześnie lubią łączyć siłę z subtelnością.

Męska odsłona kolekcji zachowuje elegancki, ponadczasowy charakter. Szarości, czernie, granaty i brązy tworzą bazę garderoby, która sprawdzi się zarówno podczas ślubów czy spotkań biznesowych, jak i w codziennych sytuacjach wymagających mniej formalnego ubioru. W projektach wykorzystano luksusowe materiały – od wełny merino i kaszmiru, po wiskozę i cupro – co podkreśla dbałość marki o jakość i komfort.

Nowa kolekcja Vistuli pokazuje, że nie wszystkie chwile muszą być spektakularne, aby były ważne. Najlepiej smakują te, które przeżywamy w zgodzie ze sobą – ubrani w styl, który podkreśla naszą pewność siebie.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
