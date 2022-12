Plebiscyt T3 | 2022

Kolejnych dwanaście miesięcy za nami. Wiele produktów zrobiło na

nas wrażenie – innowacyjnością, jakością, byciem lepszym od konkurentów

czy innymi aspektami. Ciągle jesteśmy zaskakiwani i mamy nadzieję,

że kolejny rok przyniesie tak wiele ciekawostek co miniony. Oto wyróżnienia

za rok 2022 – czy na liście znaleźli się także wasi faworyci?

NAJLEPSZY LAPTOP

LENOVO THINKPAD X1 CARBON 10. GENERACJI

Legendarna seria ThinkPad X1 Carbon doczekała się 10. generacji. Ta wielozadaniowa maszyna wyposażona została w procesory Intel Core vPro 12. generacji. Błyszczy także 14-calowy ekran z dotykowym panelem. Nowością jest pasek komunikacyjny Communication Bar z kamerą FHD. Wysoki poziom zabezpieczeń, dobra temperatura pod obciążeniem i spełnianie standardów wojskowych i pracy w ekstremalnych warunkach dopełniają specyfikacji tego laptopa do zadań specjalnych.

NAJLEPSZY LAPTOP GAMINGOWY

ASUS ROG SCAR STRIX 17 SE (G733C)

Jeśli nie musisz iść na kompromisy w kwestii specyfikacji i ceny swojego laptopa do gier, co powiesz na to: Intel Core i9-12950HX z 16 rdzeniami i 24 wątkami, karta graficzna NVIDIA RTX 3080 Ti, ekran FHD 360 Hz / 3 ms, do 64 GB pamięci RAM… Uprośćmy to: trudno nie być zachwyconym tą bestią. Przy okazji ROG Strix SCAR 17 SE wygląda też obłędnie i ma fajne możliwości personalizacji. Ta stacja bitewna ma przy okazji tyle portów, że nigdy nie będziesz potrzebować dołączać do niej żadnego huba.

NAJLEPSZE SŁUCHAWKI NAUSZNE

FOCAL BATHYS

Słuchawki nauszne są albo muzykalne, albo dobrze wyglądają. Chociaż mogą być jeszcze takim modelem jak Focal Bathys, łączącym te cechy. Aktywna redukcja hałasu, aluminiowo-magnezowe kopułki, aluminiowy pałąk pokryty naturalną skórą i elektrodynamiczne przetworniki w kształcie litery M – tak to się zaczyna. Te ostatnie zapewniają dynamiczną reprodukcję dźwięku z głębokim basem, miękkimi tonami wysokimi i wyraźnymi średnimi. Oto model, który trząsł w tym roku muzycznym światkiem słuchawek.

NAJLEPSZE SŁUCHAWKI DOUSZNE

DENON AH-C830NCW

Kiedy słuchasz muzyki – gwarantują czysty, niczym niezakłócony dźwięk. Kiedy rozmawiasz – eliminują zakłócenia dzięki hybrydowemu systemowi redukcji szumów. Mogą być towarzyszem podczas codziennych podróży, pomocnikiem w trakcie pracy, a także kompanem intensywnych treningów. Strojenie przez Denon Sound Master gwarantuje potężny, ale szczegółowy dźwięk przez 24 godziny, które zapewnia inteligentne etui ładujące.

NAJLEPSZY SMARTFON

SONY XPERIA 1 IV

Sony jest konsekwentne w produkcji flagowej Xperii. Optykę w smartfonach mają tak dobrą, że kupuje ją od nich nawet Apple. Nic dziwnego, bo jest tu wszystko, czego twórca może zapragnąć, na czele z nagrywaniem 4K HDR 120 fps za pomocą wszystkich obiektywów. Wysoki i wąski ekran sprzyja wygodnemu leżeniu w dłoni i pozwala na oglądanie w poziomie pełnoekranowych filmów. Kolejny cel marki to od tej edycji audio – topowe rozwiązania, nie dla wszystkich, po prostu dla najlepszych.

NAJLEPSZY MONITOR

BENQ PD2705U

27-calowy wyświetlacz dla grafików w rozsądnej cenie? Ten model z matrycą IPS 4K otrzymał certyfikaty Calman Verified i Pantone Validated oraz pokrywa 99% przestrzeni kolorów sRGB i Rec.709, co szczególnie docenią wymagający jakości profesjonaliści. Wyposażony w technologię redukcji migotania oraz redukcję światła niebieskiego zapewnia komfort podczas długiej pracy. Do tego tryb ciemni dostosuje jasność i kontrast obrazu do pracy w zacienionym środowisku.

WYRÓŻNIENIE SPIRITUS MOVENS

DYSON SOLARCYCLE MORPH

Lampa marki Dyson ma wiele fantastycznych i innowacyjnych funkcji. Dostosowuje m.in. światło do otoczenia, wieku użytkownika czy też sposobu wykorzystywania, jak np. czytania, pracy, oświetlania rozproszonego czy relaksu. Czujniki ruchu i elastyczne ustawienia jasności same w sobie pomagają oszczędzać energię, ale w centrum uwagi znajduje się tutaj technologia chłodzenia satelitarnego Heat Pipe, w której woda pochłania ciepło z diod LED, zapewniając niezmienną jakość światła przez 60 lat!

IKONA DESIGNU

SAMSUNG THE FRAME LS03B

Samsung we wspaniałym stylu i z dużą odwagą utworzył rynek telewizorów lifestylowych. Producent przykłada dużą wagę do prostego nazewnictwa, ciekawych funkcji, praktycznych innowacji i ciągłego progresu. Telewizor The Frame w nowej iteracji zyskał matową powłokę ekranu, dzięki czemu obraz jest niemalże pozbawiony odbijającego się światła. Nie zabrakło oczywiście charakterystycznego dla serii designu, wyglądającego jak smukła rama obrazu.