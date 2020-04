Samsung prezentuje nowe smartfony Galaxy A

Nie tylko flagowce są godne naszej uwagi – oprócz nich producenci co rok wprowadzają na rynek wiele modeli ze średniej półki. W linii Galaxy A 2020 znajdziemy zarówno podstawowe urządzenia, jak i smartfony, które pod względem wyposażenia mogą rywalizować z tymi flagowymi.

Najmocniejszy w nowej linii sprzęt to Galaxy A71 5G. Urządzenie zostało wyposażone w 6,7-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 px, 6 GB pamięci RAM, akumulator o pojemności 4 500 mAh i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością skorzystania z karty microSD. Otrzyma ono poczwórny aparat, którego główny moduł będzie miał rozdzielczość 64 Mpix. Ponadto telefon zostanie wyposażony w kamerkę do selfie 32 Mpix. Oficjalna polska cena A71 5G jest nieznana, ale w Stanach Zjednoczonych został on wyceniony na 600 USD (ok. 2 510 PLN).

Kolejnym modelem wyposażonym w modem 5G jest Galaxy A51 5G z 6,5-calowym ekranem Super AMOLED, 6 GB pamięci RAM i baterią 4 500 mAh. Poczwórny aparat składa się z głównego oczka 48 Mpix i towarzyszących mu obiektywów 12 Mpix, 5 Mpix i 5 Mpix. Cena A51 5G to 500 USD (ok. 2 090 PLN), ale urządzenie będzie dostępne także w tańszej wersji LTE. Otrzyma ono odrobinę słabszą specyfikację (4 GB RAM-u, akumulator 4 000 mAh), co wpłynie także na jej niższą cenę – 400 USD (ok. 1 670 PLN).

Kolejny model to Galaxy A21. Ma on ekran OLED o przekątnej 6,5 cala HD+, poczwórny aparat 16 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, akumulator o pojemności 4 000 mAh oraz 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Został on wyceniony na 250 USD (ok. 1 050 PLN). Jego niższa wersja to Galaxy A11 z 2 GB RAM, ekranem TFT 6,4 cala HD+ i potrójnym aparatem, za którą zapłacimy 180 USD (ok. 750 PLN). Na samym dole znajdziemy natomiast podstawowy model Galaxy A01 z 5,7-calowym wyświetlaczem, podwójnym aparatem i 16 GB pamięci wewnętrznej. Ma on kosztować 110 USD (ok. 460 PLN).

Smartfony z serii Galaxy A trafią na rynek w przeciągu najbliższych miesięcy. Dokładne daty premiery zależą od regionu – europejski oddział Samsunga nie podał jeszcze, kiedy smartfony pojawią się w sklepach na Starym Kontynencie.