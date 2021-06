Samsung prezentuje nowe monitory gamingowe Odyssey

Chociaż zakrzywione ekrany mają wiele zalet – zapewniają one wciągające, kinowe wrażenia z gry i ułatwiają skupienie na wyświetlanej zawartości – wielu użytkowników preferuje klasyczne, płaskie panele. Samsung postanowił odpowiedzieć na ich prośby i dodał do swojej oferty trzy modele z tego typu wyświetlaczami.

Flagowy monitor, Odyssey G7 28 (G70A), ma przekątną 28 cali i rozdzielczość 3840 x 2160 px; jego częstotliwość odświeżania to 144 Hz. Może się on pochwalić szerokimi kątami widzenia (178 stopni w pionie i poziomie) i średnią jasnością na poziomie 350 nitów, jak również kompatybilnością z AMD FreeSync Premium Pro oraz Nvidia G-Sync. Urządzenie otrzymało port HDMI 2.1 ze wsparciem dla zawartości w 4K 120 Hz, dzięki czemu może ono służyć do podłączenia konsoli nowej generacji.



Dla osób, które wolą pozostać w rozdzielczości 1440p, stworzony został Odyssey G5 27 (G50A) o przekątnej 27 cali. Monitor może pochwalić się odświeżaniem na poziomie 165 Hz, co w połączeniu ze wsparciem dla G-Sync i FreeSync Premium powinno oznaczać perfekcyjnie płynną rozgrywkę. Zastosowany w nim panel IPS ma jasność 400 nitów. Podobnie jak wyższy model, wspiera on wszystkie najważniejsze technologie wyświetlania opracowane przez Samsunga, w tym tryby Picture-By-Picture oraz Picture-In-Picture.



Ostatni model, G3 (G30A) dostępny będzie w dwóch wariantach: 24 i 27 cali. Otrzyma on ekran 1080p/144 Hz i wsparcie dla FreeSync Premium. Urządzenie zostanie wyposażone w porty Display Port 1.2 i HDMI 1.4. To także jedyny spośród nowych monitorów, którego cenę i datę premiery znamy: trafi on do sprzedaży 1 lipca. Za wersję 24-calową zapłacimy 220 USD (ok. 840 PLN), a za 27 cali – 250 USD (ok. 950 PLN).