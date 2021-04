Samsung prezentuje nowe laptopy z serii Galaxy Book

Środowa konferencja Samsunga należała przede wszystkim do laptopów. Producent zaprezentował nam cztery urządzenia – dwa high-endowe ultrabooki, jeden komputer z ekranem LCD oraz niespodziankę dla graczy.

Głównymi bohaterami wydarzenia były Samsung Galaxy Book Pro i Galaxy Book Pro 360; ten ostatni to urządzenie 2-w-1, po którego ekranie możemy pisać za pomocą stylusa S-Pen. Będą one dostępne w wersji 13 lub 15 cali, z ekranami OLED o niskiej emisji błękitnego światła. Komputery zostały wyposażone w procesor Intel Core i5/i7 11 generacji, do 16 GB RAM-u i maksymalnie 1 TB pamięci wewnętrznej; będą one wspierały Wi-Fi 6E. Mimo lekkiej konstrukcji, sprzęt ma pracować do 16 godzin na jednym ładowaniu, a 30-minutowe uzupełnienie baterii pozwoli uzyskać dalsze 8 godzin pracy. Jego ceny zaczną się od 1 000 EUR (ok. 4 580 PLN).



Jeśli nie potrzebujemy tak potężnego urządzenia, ciekawym rozwiązaniem może okazać się Galaxy Book. Komputer otrzymał 15,6-calowy ekran TFT LCD 1080p, tańszy od zastosowanego w wyższym modelu OLED-a. Pełna specyfikacja sprzętu nie została jeszcze podana, ale prawdopodobnie będzie ona zależała od rynku – na niektóre trafi wersja z procesorem Intel Celeron lub Pentium Gold, a na te bardziej wymagające – czipem Intel Core. Towarzyszyć mu będzie od 4 do 16 GB RAM-u, minimum 256 GB pamięci SSD z możliwością rozszerzenia oraz wsparcie dla Wi-Fi 6. Za sprzęt zapłacimy minimum 700 EUR (ok. 3 200 PLN).



Kolejną nowością zaprezentowaną na konferencji Unpacked był Galaxy Book Odyssey – laptop dla graczy. Samsung nie jest debiutantem na rynku urządzeń gamingowych, ale trzeba przyznać, że ostatnio było o nich dość cicho. Urządzenie otrzyma 15,6-calowy ekran 1080p oraz wsparcie dla udźwiękowienia Dolby Atmos. Wewnątrz znajdzie się procesor Intel Core 11 generacji z serii H, do 32 GB RAM, nawet 2 TB pamięci SSD oraz karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 lub 3050 Ti Max-Q. Book Odyssey będzie najprawdopodobniej pierwszym dostępnym w sklepach laptopem wyposażonym w ten podzespół. Urządzenie ma ponadto bogaty komplet portów oraz wsparcie dla Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Jego ceny zaczynać się będą od 1 400 USD (ok. 5 290 PLN).



Urządzenia z serii Galaxy Book będą bardzo mocno związane z całym ekosystemem Samsunga. Przykładowo, Galaxy Book Pro i Pro 360 zostały wyposażone w specjalny moduł Bluetooth, który pozwoli automatycznie parować z nimi słuchawki Galaxy Buds. Funkcja Quick Share umożliwi natychmiastowe przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami Galaxy, a tablet od Samsunga będzie mógł służyć jako dodatkowy ekran. Jeśli sparujemy laptopa ze smartfonem Galaxy, otrzymamy natomiast możliwość przyjmowania połączeń telefonicznych na komputerze.