Roomba nie tylko sprząta, ale i handluje [AKTUALIZACJA]

Odkurzacze iRobot Roomba to jeden z najfajniejszych gadżetów do domu. Te sprytne urządzenia nie tylko sprzątają podłogi, ale również dostarczają rozrywki naszym kotom. Zwinne roboty mają jednak mroczny sekret – zbierane przez nie dane dotyczące układu mieszkań wcale nie są tak osobiste, jakby się to wydawało.

Przez internet przetoczyła się fala niepokojących informacji dotyczących najpopularniejszego produktu firmy iRobot. Otóż prezes przedsiębiorstwa, Colin Angle, wyraził chęć sprzedaży danych zebranych przez roboty sprzątające Roomba producentom innych rozwiązań smart home. Jaki miałoby to skutek dla przeciętnego użytkownika? Z jednej strony dokładna mapa pomieszczenia ułatwi wirtualnym asystentom skuteczne wypełnianie swojej roli. Jeśli szczęśliwym posiadaczem wirtualnej mapy twojego domu zostanie Alphabet (właściciel inteligentnego systemu domowego Nest), możesz już niedługo spodziewać się w swojej skrzynce odbiorczej maila z rozpisanym planem systemu bezpieczeństwa pokrywającego każdy centymetr twojego gniazdka. Jeśli kupi go Amazon – Alexa uzyska możliwość dokładnego wskazania ci miejsca, w którym zostawiłeś telefon („w kuchni na stole”), ale również doradzi ci, gdzie postawić kolejny produkt Amazon Echo, który naprawdę powinieneś kupić i to natychmiast, „potwierdź dokonanie zakupu”. Jeśli Apple… przykłady można mnożyć w nieskończoność.

Czy jest się czego bać? Odpowiedź jak zawsze jest niejednoznaczna. Na pewno powodem do obaw jest możliwość zakupu informacji o twoim domu przez firmy, które mają nieco… luźniejsze podejście do spraw ochrony danych niż iRobot (patrz: wczorajsze newsy). Jeśli dane wyciekną lub zostaną wykradzione, staną się one łakomym kąskiem dla włamywaczy. Na podstawie twojej lokalizacji i dokładnej mapy mieszkania potencjalnym złodziejom bardzo łatwo będzie zaplanować włamanie.

[AKTUALIZACJA] 27.07.2017 r.

W związku z pojawieniem się szeregu publikacji, które różnie interpretują wypowiedź Colina Angle, prezesa i założyciela iRobot dla Reuters (http://www.reuters.com/article/us-irobot-strategy-idUSKBN1A91A5), firma iRobot oświadcza, że:

iRobot nie sprzedaje danych, ani nie dzieli się danymi zgromadzonymi przez roboty sprzątające. Nigdy nie nadużyjemy zaufania klientów sprzedając bądź udostępniając dane zebrane przez roboty. Obecnie dane zbierane przez roboty odkurzające Roomba służą wyłącznie zwiększeniu efektywności sprzątania oraz dostarczają informacji użytkownikom o przebytym cyklu sprzątania. Firma iRobot wierzy, że w przyszłości rozwiązanie to dostarczy jeszcze więcej istotnych informacji naszym klientom i przysłuży się do usprawnienia działania innych urządzeń z dziedziny inteligentnego domu. Jednak zawsze nasi klienci będą proszeni o zgodę na wykorzystanie danych do tych celów.