Samsung opracował ładowarkę Qi z czyszczeniem UV

Powierzchnia naszego smartfona to jedna z najbrudniejszych rzeczy, z jakimi mamy kontakt na co dzień – nawet dziesięciokrotnie bardziej zanieczyszczona niż deska w toalecie. Właśnie dlatego gadżety służące do dezynfekcji telefonów stają się coraz popularniejsze.

Najnowsza propozycja Samsunga, ITFIT UV, to przede wszystkim urządzenie do czyszczenia smartfona i innych gadżetów. Wykorzystuje ona promieniowanie UV-C, zabójcze dla mikroorganizmów, ale bezpieczne dla sprzętu elektronicznego. Dezynfekcja gadżetu trwa 10 minut; w tym czasie ginie do 99% bakterii, które znajdowały się na powierzchni urządzenia. Produkt potrafi jednak pracować też w trybie ładowarki Qi – lampa UV jest wtedy wyłączana, a 10-watowa ładowarka USB-C uzupełnia baterię umieszczonego wewnątrz sprzętu.



Ładowarka ITFIT UV na chwilę obecną dostępna jest jedynie w Tajlandii, gdzie kosztuje 1590 THB (ok. 200 PLN). Opis produktu co prawda nie wskazuje, że jest on zdolny do usuwania wirusa SARS-CoV-2, ale przeprowadzone badania potwierdzają, że promieniowanie UV-C jest jednym z najskuteczniejszych środków unieszkodliwiających patogeny z rodziny koronawirusów. Potwierdza to komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego, który wyjaśnia, że UV-C niszczy warstwę ochronną wirusa. Nie należy stosować go jednak bezpośrednio na ludzką skórę, może mieć ono bowiem szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.