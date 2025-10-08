Ad image
RØDE Wireless Micro w nowych kolorach – audio z charakterem

Dźwięk klasy premium. Styl, który wyróżnia

Marcin Kubicki
1 minut(y) czytania

Australijski producent mikrofonów RØDE wprowadza odważne nowości do swojej najbardziej rozpoznawalnej serii bezprzewodowych mikrofonów. Wireless Micro debiutuje w trzech nowych, wyrazistych kolorach: czerwonym, pomarańczowym i niebieskim – dołączając do klasycznej czerni i bieli.

Jak zapowiada prezes RØDE, Damien Wilson, to coś więcej niż zmiana wizualna:

Wireless Micro zawsze miał na celu uczynić profesjonalne audio dostępnym dla każdego. Teraz twórcy mogą pokazać nie tylko swoje brzmienie, ale i styl – z tą samą nagradzaną jakością dźwięku.

Kolorowa edycja pojawia się wraz z 33-procentową obniżką ceny – od teraz Wireless Micro kosztuje zaledwie równowartość 99 USD. Mikrofon dostępny jest w wersji USB-C, a dzięki funkcji Direct Connect nadajniki można sparować z urządzeniami z iOS przez Bluetooth i aplikację RØDE Capture.

Każdy zestaw zawiera także Wireless Micro Camera Receiver – kompaktowy odbiornik umożliwiający szybkie przełączanie między smartfonem a aparatem. W połączeniu z 21-godzinną baterią, intuicyjną obsługą i krystalicznym brzmieniem, Wireless Micro pozostaje najbardziej mobilnym, wszechstronnym i kreatywnie zaprojektowanym systemem audio w swojej klasie.

Nowe wersje kolorystyczne RØDE Wireless Micro są już dostępne na całym świecie.

