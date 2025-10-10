Ad image
Moto

TEST: Mazda CX-80 2.5L e-Skyactiv PHEV

Luksus, przestrzeń i rozsądek w atrakcyjnym wydaniu

Marcin Kubicki
Marcin Kubicki
5 minut(y) czytania

Mazda rzuca rękawicę takim tuzom, jak BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Lexus RX i Volvo XC90. Nowa CX-80 ma jednak jedną dużą przewagę – cenę. Czy to wystarczy, by powalczyć z gigantami segmentu premium?

CX-80 i mniejsza CX-60 to modele, które mają zaznaczyć obecność Mazdy w świecie premium. Starsi fani japońskiej marki mogą pamiętać ambitny, ale krótkotrwały projekt stworzenia luksusowej submarki Amati w latach 90. Kryzys ekonomiczny szybko go pogrzebał, ale jedno z aut – Mazda Millenia – zdołało konkurować z Lexusem ES. Teraz Mazda wraca do gry, i robi to z pomysłem.

Mazda wprowadziła nową platformę Large Product Group, z silnikiem ułożonym wzdłużnie – tak, jak w BMW. CX-80 to wydłużona wersja CX-60, mieszcząca trzy rzędy siedzeń – jak X7 względem X5. Choć to „stretch”, proporcje nadwozia pozostały zgrabne.

Design Kodo w CX-80 jest bardziej stonowany niż w mniejszych modelach, ale nie traci ekspresji. Gra światłocieniem na drzwiach nadaje sylwetce elegancji. Egzemplarz testowy pokryty był zjawiskowym lakierem Melting Copper, który pięknie podkreślał przetłoczenia i kształt nadwozia.

Deska rozdzielcza została żywcem przeniesiona z CX-60 – i dobrze. Jakość materiałów i spasowanie są na poziomie porównywalnym z BMW czy Lexusem. Ekran infotainment o przekątnej 12,3 cala ma klasyczny, prostokątny format i domyślny tryb białe na czarnym – nie rozprasza w trakcie jazdy. Dziwi jednak, że tylko Apple CarPlay działa bezprzewodowo – Android Auto wymaga przewodu. System obsługiwany jest za pomocą pokrętła – łatwo i intuicyjnie, choć interfejs wydaje się nieco przestarzały.

Mazda, w przeciwieństwie do wielu producentów, nie przeniosła klimatyzacji na ekran dotykowy – fizyczne przyciski nadal są na miejscu, co należy pochwalić.

Większość tapicerki to miękka skóra Nappa, a przednie fotele to prawdziwe trony – wygodne, wentylowane, idealne na dłuższe trasy. System personalizacji kierowcy pozwala wprowadzić swój wzrost, po czym automatycznie ustawia fotel, lusterka i kierownicę. Rozpoznawanie twarzy dopasowuje ustawienia do zapisanych profili.

Dzięki rozstawowi osi dłuższemu o 250 mm niż w CX-60, środkowy rząd oferuje znacznie więcej miejsca na nogi. Wejście do trzeciego rzędu ułatwia przycisk „one-touch walk-in” – jedno naciśnięcie i fotel się składa. Miejsca w trzecim rzędzie nie ma dużo, ale przeciętnej postury pasażerowie usiądą wygodnie. Minusem jest brak indywidualnego nawiewu – jesteś zdany na łaskę środkowego rzędu.

Przy rozłożonych wszystkich siedzeniach bagażnik ma 258 litrów – wystarczy na większe zakupy. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 687 litrów – więcej niż w BMW X5 (575 l) i Volvo XC90 Recharge T8 (641 l).

CX-80 dobrze wpisuje się w miejskie warunki – mimo że to SUV o dużej prezencji, nie przytłacza rozmiarem. Widoczność jest świetna, a lusterka boczne zamocowane są na drzwiach, co ogranicza martwe pola. Jedyny „szum” w polu widzenia to ekran urządzenia IU.

Pod maską – znany z CX-60, wolnossący silnik 2,5 l. Do tego dochodzi silnik elektryczny, co daje łącznie 327 KM i 261 Nm. Volvo XC90 T8 oferuje 455 KM i 709 Nm, ale kosztuje znacznie więcej.

Skrzynia biegów Skyactiv-Drive to ośmiobiegowy automat bez klasycznego konwertera – bardziej responsywny, bez typowego „ślizgania”. Zmiany biegów są szybkie, choć przy niskich prędkościach skrzynia potrafi szarpnąć. Większość jazdy odbywa się w trybie elektrycznym, co czyni CX-80 cichym i płynnym pojazdem.

Z naładowaną baterią deklarowane zużycie wynosi 1,6 l/100 km, a zużycie energii – 22,5 kWh/100 km. Przy masie 2 267 kg to dobry wynik. Bez wsparcia elektryki, silnik musi się nieco bardziej wysilić, co słychać. Dostępna jest także wersja z dieslem, tańsza bazowo o 17 tysięcy złotych.

W przeciwieństwie do tylnonapędowego CX-60, CX-80 ma napęd na cztery koła. Układ jest tylno-napędowy w charakterze, więc auto zachowuje się bardziej jak klasyczne RWD, zwłaszcza w zakrętach. Mazda zastosowała system Kinematic Posture Control (KPC), który przyhamowuje wewnętrzne koło w zakręcie, ograniczając przechyły nadwozia. Auto prowadzi się stabilnie, jak na swoje gabaryty. Jedynym zgrzytem jest twarda reakcja tylnego zawieszenia na progach zwalniających.

CX-80 to udany miks stylu, komfortu i technologii. Jazda jest przyjemna, systemy są sensownie zaprojektowane, a poziom luksusu bliski niemieckiej konkurencji. Trzeba jednak pamiętać o ładowaniu – jak w każdej hybrydzie plug-in. Ciekawe, jak sprawdziłaby się wersja 2.5 turbo z lekką hybrydą…

Mazda trafiła w idealną niszę cenową. CX-80 kosztuje mniej niż Lexus RX, ale więcej niż KIA Sorento, Hyundai Santa Fe czy Škoda Kodiaq. Dzięki temu może przyciągnąć klientów szukających premium w rozsądnej cenie.

Specyfikacja

  • CENA MODELU TESTOWEGO 356 700 PLN
  • PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 195 km/h
  • 0-100 KM/H 6,8 sekundy
  • SILNIK 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327
  • MOC 327 KM
  • MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 261 Nm
Werdykt
84

NASZYM ZDANIEM

CX-80 udowadnia, że Mazda potrafi stworzyć luksusowego SUV-a z klasą – i to za ułamek ceny niemieckich rywali.

Plusy

Bardzo ładny design. Kabina klasy premium. Przyjemne prowadzenie.

Minusy

Wysilony silnik spalinowy bez elektryki. Brak bezprzewodowego Android Auto. Przestarzały interfejs infotainmentu.

Może cię także zainteresować

TEST: ASUS Zenbook A14 (UX3407RA)

TEST: Lenovo Legion Y740

RECENZJA: Diablo Immortal￼

Thule przejmuje Reacha i wprowadza do oferty innowacyjne przyczepki rowerowe dla aktywnych

Zbuduj formę na wiosnę

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
Poprzedni artykuł Dreame H15S – na dobry początek
Następny artykuł RECENZJA: Finding Paradise

Ostatnie newsy

DS N°4 – francuski kunszt spotyka elektryczną przyszłość
Moto Newsy
RØDE Wireless Micro w nowych kolorach – audio z charakterem
Newsy
The Smashing Pumpkins świętują 30-lecie Mellon Collie And The Infinite Sadness
Newsy
Nuki wprowadza widget CarPlay: kontrola zamka z ekranu auta
Newsy