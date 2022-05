RØDE najpotężniejsze na świecie rozwiązanie audio dla twórców treści

Firma RØDE zaprezentowała swoją najbardziej rewolucyjną innowację audio do tej pory: RODECaster Pro II. W pełni zintegrowane studio produkcji audio dla wszelkiego rodzaju twórców treści, RODECaster Pro II oferuje mnóstwo przełomowych funkcji, których nigdy wcześniej nie widziano w jednej konsoli. Łącząc doskonałą jakość dźwięku z niezrównaną łatwością obsługi i nieskończoną możliwością dostosowywania, jest to najpotężniejsze na świecie rozwiązanie audio typu „wszystko w jednym” dla streamerów, podcasterów, muzyków i innych twórców treści.

Firma RØDE zrewolucjonizowała podcasting, gdy w 2018 r. wypuszczono oryginalny RØDECaster Pro, kontynuując tradycję sięgającą aż do wydania pierwszego na świecie mikrofonu do podcastów, Podcastera, w 2004 r. Pomysłowe połączenie wszystkich elementów typowych dla profesjonalnego studia telewizyjnego w jedną, łatwą w użyciu konsolę, RØDECaster Pro był kolejnym hitem firmy RØDE. Od początkujących po doświadczonych twórców, RØDECaster Pro pozwolił każdemu z łatwością tworzyć wysokiej jakości nagrania i od tego czasu stał się konsolą do nagrywania dla podcasterów z całego świata. Od samego początku ewoluowała również, dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania układowego, które zapewniają zwiększoną wydajność i najnowocześniejsze funkcje nie tylko dla podcasterów, ale także dla graczy, streamerów na żywo i innych twórców treści. Teraz nadszedł czas na kolejny rozdział w historii RØDECaster Pro.

„RØDECaster Pro to monumentalny krok naprzód w kreatywnej technologii audio”, mówi dyrektor generalny RØDE, Damien Wilson. „To była naprawdę przełomowa innowacja, jakiej nigdy wcześniej nie widziano, a która miała znaczący wpływ na rozwój podcastów w ciągu ostatnich czterech lat. Opracowując RØDECaster Pro II, podeszliśmy do tego z podobnym nastawieniem do oryginału: chcieliśmy jeszcze raz stworzyć coś naprawdę rewolucyjnego, ale tym razem skupiliśmy się na wszystkich twórcach, nie tylko na podcastach. Zaprojektowaliśmy go całkowicie od podstaw, aby zapewnić bezprecedensową wydajność i pełną adaptacyjność w każdej kreatywnej aplikacji, od gier i przesyłania strumieniowego po produkcję muzyki. I oczywiście nadal jest to najpotężniejsza dostępna konsola do podcastów. To nie jest po prostu ewolucja RODECaster Pro. To zupełnie nowa bestia, niepodobna do niczego, co widziałeś wcześniej.”

RODECaster Pro II ma cztery wejścia combo Neutrik klasy studyjnej do podłączenia mikrofonów oraz instrumentów, w tym gitary, basu, klawiszy i innych urządzeń. Każde wejście jest wyposażone w Revolution Preamps firmy RØDE, które zapewniają nieskazitelną jakość dźwięku z dowolnym mikrofonem lub instrumentem. Te światowej klasy przedwzmacniacze zostały opracowane specjalnie dla RØDECaster Pro II. Dzięki niewiarygodnie niskiemu poziomowi szumów wejściowych wynoszącemu zaledwie -131,5 dBV i imponującym 76 dB wzmocnienia przy odbiorze, zapewniają one oszałamiającą czystość i przejrzystość oraz eliminują potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych.

RODECaster Pro II ma również pełny zestaw studyjnej jakości procesorów dźwięku APHEX. Zostały one całkowicie odnowione z oryginalnego RODECaster Pro i przemodelowane. Wysokowydajny czterordzeniowy silnik audio zapewnia znacznie większą moc obliczeniową niż jakakolwiek inna konsola do tworzenia treści na rynku, a potężne wbudowane efekty pozwalają użytkownikom tworzyć własny, niepowtarzalny dźwięk z nieograniczoną kreatywnością.

Nawet przy tych potężnych możliwościach RODECaster Pro II jest niezwykle prosty w użyciu. Każda funkcja została zaprojektowana tak, aby zminimalizować zamieszanie i zmaksymalizować kreatywność. Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z dotykowym obrotowym enkoderem sprawia, że ​​nawigacja i sterowanie konsolą jest niezwykle proste. Profesjonalnie dostosowane ustawienia wstępne i wysoce innowacyjny edytor przetwarzania VoxLab pozwalają każdemu uchwycić niesamowity dźwięk, nawet bez wcześniejszego doświadczenia dźwiękowego.

RODECaster Pro II jest w pełni konfigurowalny i można go dostosować do dowolnej aplikacji do kreatywnego nagrywania, od transmisji na żywo i gier, przez podcasty po produkcję muzyczną. Ma dziewięć indywidualnie przypisywanych kanałów. Osiem smart padów to znacznie więcej niż tylko pady dźwiękowe; można je dostosować, aby wykonywać wszystko, od wyzwalania efektów w locie, takich jak pogłos czy echo, wysyłać polecenia MIDI do zewnętrznego oprogramowania i sprzętu, aktywować automatyczne akcje miksera, takie jak wyciszanie i wiele więcej.

Cztery wejścia analogowe pozwalają na podłączenie sprzętu zewnętrznego. Dostępne są również cztery wyjścia słuchawkowe o dużej mocy i symetryczne wyjścia liniowe ¼ cala do podłączenia głośników w celu uzyskania krystalicznie czystego monitorowania i odtwarzania.

Dwa interfejsy USB-C umożliwiają jednoczesne podłączenie dwóch komputerów lub urządzeń mobilnych, z dodatkowym wirtualnym kanałem USB do podłączania aplikacji do czatu, odblokowując ogromny potencjał wszystkiego, od zdalnego podcastingu po organizowanie złożonych konfiguracji przesyłania strumieniowego. Certyfikat MFi zapewnia bezproblemową integrację z urządzeniami na systemach z rodziny iOS.

Zaawansowana łączność Bluetooth ułatwia nagrywanie rozmów telefonicznych o ultrawysokiej jakości i może być również używana do krystalicznie czystego przesyłania strumieniowego dźwięku, a nawet podłączania głośników bezprzewodowych. Użytkownicy mogą nagrywać w trybie stereo lub wielościeżkowym na wbudowanej karcie microSD, komputerze lub zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, z ultraszybkim transferem danych przez USB. RODECaster Pro II oferuje również połączenia Wi-Fi i Ethernet.

RØDECaster Pro II zostanie wprowadzony na rynek wraz z zestawem akcesoriów, w tym RØDECover 2, wysokiej jakości osłoną ochronną, a także uchwytem VESA, torbami do przenoszenia, kolorowymi kablami i nie tylko.

RODECaster Pro II jest już dostępny w przedsprzedaży za 699 USD i trafi do klientów w czerwcu.