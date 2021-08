Roczna subskrypcja PlayStation Plus 50% taniej

Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o promocji obejmującej roczną subskrypcję PlayStation Plus. Z 50% rabatu mogą skorzystać wszyscy gracze, którzy nie mają aktywnej usługi w momencie zakupu. Oferta jest już aktywna i będzie dostępna do 30 sierpnia.

Jednocześnie przypominamy, że na wszystkie osoby, które wykupią abonament PlayStation Plus czeka sierpniowa oferta, w której znajdują się aż trzy tytuły: Plants vs. Zombies: Bitwa o Neighbourville, Tennis World Tour 2 i Hunter’s Arena: Legends, czyli walka między zombie i roślinami, wielkie tenisowe emocje z gwiazdami światowego formatu, a także niezwykle dynamiczna bijatyka battle royale.

Oprócz comiesięcznych darmowych gier, na wszystkich użytkowników czekają ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, możliwość grania online, a także PlayStation® Plus Video Pass, czyli usługa, w ramach której aktywni subskrybenci PlayStation Plus zyskują dostęp do filmów i seriali od Sony Pictures Entertainment.

Plants vs. Zombies: Bitwa o Neighbourville (PS4, PS5)

Przygotuj Groszkostrzelców na kolejną odsłonę szalonej serii Plants vs. Zombies. Napięcie rośnie i da się je odczuć w nowych, otwartych regionach poza granicami Neighborville — jednego z najbardziej spornych miast w historii gier. Do dyspozycji graczy będzie aż 20 w pełni konfigurowalnych klas postaci. Wystarczy połączyć siły ze znajomymi na jednej konsoli lub online i podjąć się lawiny nowych wyzwań, zwalczając hordy wrogów w trybie PvE, rywalizując z innymi online lub mierząc się z niewyobrażalnym chaosem na zupełnie nowej Arenie Bitewnej.

Tennis World Tour 2 (PS4, PS5)

Użytkownicy będą mogli się wcielić w gwiazdy światowego tenisa lub stworzyć własnego gracza. Zadaniem każdego z graczy będzie wejście na sam szczyt światowego rankingu. Druga część popularnego symulatora, to jeszcze szybsze tempo, więcej animacji i więcej realizmu. Nadszedł czas na prawdziwe emocje tenisowe w grze singlowej lub deblowej i wyzwania w trybie lokalnym lub online.

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5)

Hunter’s Arena: Legends zawiera dynamiczny system z ciosami parowania i kontrowania, a do tego kombinacje powietrzne i elementy wschodnich sztuk walki. Łącząc mechaniki RPG, wieloosobowych walk na arenie online (MOBA) i battle royale, każdy może zdefiniować własny styl gry i strategie, aby walczyć z rywalami.