Devialet Phantom Ultimate – legenda audio powraca w nowym wydaniu

Dziesięć lat po premierze rewolucyjnego Phantoma, francuska marka Devialet prezentuje jego następcę – serię Phantom Ultimate. To połączenie zaawansowanej inżynierii, unikalnego designu i mocy brzmienia, które ma na nowo zdefiniować domowe doświadczenie muzyczne.

Nowa linia obejmuje dwa głośniki. Flagowy Phantom Ultimate 108 dB oferuje moc 1100 W i pasmo przenoszenia od 14 Hz do 35 kHz, obsługując najnowsze protokoły strumieniowania oraz łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Z kolei kompaktowy Phantom Ultimate 98 dB (400 W, 18 Hz – 25 kHz) udowadnia, że mniejszy format nie oznacza kompromisów – dzięki 32-bitowemu przetwarzaniu i współosiowemu przetwornikowi szerokopasmowemu. Oba modele mogą działać solo, w konfiguracji stereo lub w systemie multiroom.

Devialet zastosował swoje flagowe rozwiązania: ADH (Analog Digital Hybrid), SAM® (Speaker Active Matching), HBI® (Heart Bass Implosion) oraz AVL (Adaptive Volume Level). Nowy procesor NXP i.MX 8M Nano i system DOS3 zapewniają jeszcze większą wydajność i kompatybilność z AirPlay, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect i UPnP.

Odświeżona Devialet App oferuje tryby Music, Podcast i Cinema, sześciopasmowy korektor oraz funkcje Bass Reducer i Loudness. Użytkownik może więc dostosować brzmienie do własnych preferencji i treści.

Phantom Ultimate dostępny jest w nowych wykończeniach Deep Forest i Light Pearl, a także w wyjątkowej edycji Opéra de Paris z bocznymi panelami pokrytymi 22-karatowym złotem, przygotowanymi przez mistrzów rzemiosła z Ateliers Gohard.

Nowa seria Phantom Ultimate jest już dostępna u partnerów handlowych Devialet w Polsce.