Ad image
Newsy

Devialet Phantom Ultimate – legenda audio powraca w nowym wydaniu

Dwa modele – dla perfekcjonistów i minimalistów

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Dziesięć lat po premierze rewolucyjnego Phantoma, francuska marka Devialet prezentuje jego następcę – serię Phantom Ultimate. To połączenie zaawansowanej inżynierii, unikalnego designu i mocy brzmienia, które ma na nowo zdefiniować domowe doświadczenie muzyczne.

Nowa linia obejmuje dwa głośniki. Flagowy Phantom Ultimate 108 dB oferuje moc 1100 W i pasmo przenoszenia od 14 Hz do 35 kHz, obsługując najnowsze protokoły strumieniowania oraz łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Z kolei kompaktowy Phantom Ultimate 98 dB (400 W, 18 Hz – 25 kHz) udowadnia, że mniejszy format nie oznacza kompromisów – dzięki 32-bitowemu przetwarzaniu i współosiowemu przetwornikowi szerokopasmowemu. Oba modele mogą działać solo, w konfiguracji stereo lub w systemie multiroom.

Devialet zastosował swoje flagowe rozwiązania: ADH (Analog Digital Hybrid), SAM® (Speaker Active Matching), HBI® (Heart Bass Implosion) oraz AVL (Adaptive Volume Level). Nowy procesor NXP i.MX 8M Nano i system DOS3 zapewniają jeszcze większą wydajność i kompatybilność z AirPlay, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect i UPnP.

Odświeżona Devialet App oferuje tryby Music, Podcast i Cinema, sześciopasmowy korektor oraz funkcje Bass Reducer i Loudness. Użytkownik może więc dostosować brzmienie do własnych preferencji i treści.

Phantom Ultimate dostępny jest w nowych wykończeniach Deep Forest i Light Pearl, a także w wyjątkowej edycji Opéra de Paris z bocznymi panelami pokrytymi 22-karatowym złotem, przygotowanymi przez mistrzów rzemiosła z Ateliers Gohard.

Nowa seria Phantom Ultimate jest już dostępna u partnerów handlowych Devialet w Polsce.

Może cię także zainteresować

TEST: Bowers & Wilkins Formation Wedge

Kolaboracja Samsunga i Mozilli

Wyszukaj program w TV – podsumowanie ubiegłego tygodnia

Qualcomm twierdzi, że Apple ukradło ich technologie

Panda Antivirus Pro 2009 kompatybilna z Windows 7

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł COS po raz czwarty na New York Fashion Week
Następny artykuł Roborock wkracza do ogrodów

Ostatnie newsy

Roborock wkracza do ogrodów
Newsy
COS po raz czwarty na New York Fashion Week
Newsy
SwitchBot wprowadza na rynek robota do mycia podłóg S20 i kompaktowego robota odkurzającego K11+
Newsy
Sony prezentuje smartfon Xperia 10 VII – elegancja, fotografia i długowieczność w jednym
Newsy