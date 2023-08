Nowy, najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy Dyson z filtrem HEPA

Dyson wprowadza na rynek najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy Dyson Gen5detect, wyposażony w nowy silnik Hyperdymium piątej generacji generujący niezwykle silną moc ssania. Ma on w pełni uszczelniony system filtracji HEPA całego urządzenia, który wyłapuje 99,99% cząsteczek o średnicy do 0,1 mikrometra, w tym wirusy. Dzięki zwiększonej jasności funkcji podświetlenia i dużemu zasięgowi nowa, udoskonalona elektroszczotka Fluffy Optic pozwala zobaczyć dwa razy więcej mikroskopijnego kurzu, dzięki czemu użytkownik dobrze widzi, gdzie jeszcze należy odkurzyć.

Silnik jest mniejszy, szybszy i mocniejszy od swojego poprzednika – pracuje z prędkością do 135 000 obr./min, czyli nawet dziewięć razy szybciej od silnika Formuły 1. Dzięki tak dużej wydajności Dyson Gen5detect ma największą moc ssania ze wszystkich modeli odkurzaczy bezprzewodowych marki Dyson. Inżynierowie zastosowali w silniku krótszy trzon i połączyli kilka części w jedną. Pozwoliło to na zmniejszenie rozmiaru silnika i umieszczenie go w pojedynczej, precyzyjnie wykonanej ramie, zapewniając najwyższą wydajność energetyczną.

Dyson Gen5detect ma najbardziej zaawansowany system filtracji HEPA całego urządzenia ze wszystkich modeli odkurzaczy bezprzewodowych marki Dyson. Dzięki zaawansowanej, szczelnej filtracji przez filtr wsysane jest zanieczyszczone powietrze, a to wydmuchiwane dobrze oczyszczone.

Zastosowany w odkurzaczu materiał filtrujący o powierzchni 1,9 m został złożony aż 145 razy, dzięki czemu system filtracji wychwytuje 99,99% potencjalnie szkodliwych cząsteczek o średnicy nawet do 0,1 mikrometra. Co więcej, 14 cyklonów pozwala oddzielić kurz ze strumienia powietrza, bez utraty mocy ssania, zapewniając optymalną wydajność przy każdym sprzątaniu.

Odkurzacz Dyson Gen5detect ma udoskonaloną elektroszczotkę Fluffy Optic, która świeci dwa razy jaśniej i podświetla jeszcze większy fragment podłogi. Inżynierowie z firmy Dyson umieścili nowe źródło światła bardzo nisko w pokrywie głowicy czyszczącej Fluffy Optic, tak aby wiązka padała tylko na cząstki znajdujące się na podłodze. Było to ogromne wyzwanie na etapie projektowania – dopasowanie układu optycznego, płytki drukowanej (PCB) i elementów termicznych do niewielkiej przestrzeni w sposób, który nie zmniejsza skuteczności zbierania zanieczyszczeń.

Twórcy odkurzacza Dyson Gen5detect, zainspirowani tym, jak technologia podświetlania kurzu zmienia nasze sprzątanie, opracowali nowy, udoskonalony interfejs użytkownika (UI), który informuje, gdy odkurzana powierzchnia jest już czysta. Czujnik piezoelektryczny wykorzystuje właściwości akustyczne do zliczania i określania rozmiaru cząsteczek kurzu, a słupki na ekranie LCD rosną i maleją wraz ze zmianą ich objętości. Dzięki Dyson Gen5detect wiemy, gdzie jest już posprzątane, a gdzie trzeba jeszcze poodkurzać.

Nie tylko interfejs, ale także silnik odkurzacza Dyson Gen5detect wymagał nowego oprogramowania – tak, aby urządzenie monitorowało i kontrolowało jego prędkość, moc oraz temperaturę. Inżynierowie stworzyli oprogramowanie, które współpracuje z interfejsem i pozwala użytkownikom samodzielnie rozwiązywać potencjalne problemy i konserwować swoje odkurzacze.

Inne kluczowe funkcje odkurzacza Dyson Gen5detect to m.in.:

Wbudowana szczotka do zbierania kurzu z końcówką szczelinową: Dyson Gen5detect można łatwo przekształcić w najmocniejszy odkurzacz ręczny. W rurze urządzenia ukryta jest szczotka do zbierania kurzu z końcówką szczelinową. Takie rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu przy odkurzaniu.

Sterowanie jednym przyciskiem: Odkurzacz ma przycisk zasilania zamiast klasycznego spustu. Zapewnia to wygodniejsze i płynniejsze sprzątanie, a także łatwą zmianę ręki w trakcie omijania przeszkód.

Wydajny, pojemny akumulator: Do 70 minut pracy – to aktualnie najdłuższy czas pracy bezprzewodowego odkurzacza marki Dyson. Dziesięć wydajnych ogniw litowo-jonowych zapewnia dużą i stabilną moc ssania.

Wysokowydajne sprzątanie: Najpotężniejszy odkurzacz bezprzewodowy Dyson waży 3,5 kg i jest wyposażony w pojemnik o objętości 0,77 l.

Łatwe, bezdotykowe opróżnianie pojemnika: Prosty, smukły pojemnik posiada mechanizm wysuwania z obrotowym zatrzaskiem, który usuwa kurz za jednym zamachem. Silikonowa obręcz przesuwa się w dół siateczkowej osłony wraz z zebranym kurzem, dzięki czemu nawet nie pobrudzimy sobie rąk.

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson Gen5detect można nabyć w sklepach stacjonarnych i internetowym Dyson w cenie 4 499 PLN.