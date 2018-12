Revolut wprowadza polskie numery rachunków

Brytyjski Revolut – usługa bankowa pozwalająca na wykonywanie internetowych operacji w wielu walutach bez konieczności płacenia za przewalutowanie – jest obecna w Polsce od marca tego roku, ale już zdążyła zdobyć wielu użytkowników. Popularność jest tak duża, że firma zdecydowała się na rozszerzenie swojego zakresu działalności w naszym kraju.

Polska będzie pierwszym po rodzimej Wielkiej Brytanii krajem, w którym Revolut wprowadzi lokalne karty i numery IBAN kont. Ułatwi to jego użytkownikom obsługę przelewów, w tym odbieranie pensji – niektóre spółki dotychczas odmawiały przesyłania pieniędzy na konto zagraniczne i ponoszenia związanej z tym opłaty za transfer międzynarodowy. W pełni polskie karty umożliwią swobodne wypłacanie środków ze wszystkich bankomatów, co do tej pory nie zawsze było możliwe. Revolut wprowadzi także pomoc techniczną w języku polskim dostępną w postaci czatu w aplikacji mobilnej – firma zatrudnia obecnie ponad 350 osób posługujących się naszym językiem.

Z usług Revolut korzysta w Polsce ponad ćwierć miliona osób. Firma otrzymała także europejską licencję bankową, która w przyszłości umożliwi rozszerzenie działalności na udzielanie pożyczek, prowadzenie funduszy inwestycyjnych i innych usług bankowych. Obecnie trwa promocja pozwalająca na zamówienie darmowej karty dla klientów w Polsce, która ma zachęcić nowych użytkowników do wypróbowania usługi.