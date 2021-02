Remake Final Fantasy VII oficjalnie trafi na PS5 10 czerwca

Odświeżone Final Fantasy VII wyglądało naprawdę efektownie, ale Square Enix postanowiło dodatkowo podnieść poprzeczkę. Już w czerwcu ukaże się wersja gry stworzona z myślą o PlayStation 5, z ulepszeniami graficznymi i nową zawartością.

Wersja FFVII Remake na PS5 nosi nazwę Intergrade. Gra została zoptymalizowana pod kątem możliwości sprzętowych nowej konsoli: otrzyma ona bardziej realistyczne oświetlenie i ostrzejsze tekstury. Do dyspozycji otrzymamy specjalny tryb fotograficzny, który pozwoli nam uwiecznić najpiękniejsze momenty rozgrywki. Ponadto Intergrade będzie mogło działać w dwóch trybach: jednym stworzonym po to, żeby grać w stabilnych 60 kl./s oraz jednym stawiającym na rozdzielczość 4K.



Wersja na nową konsolę otrzyma także dodatkowy epizod, którego główną bohaterką będzie Yuffie Kisaragi. O ile graficzne usprawnienia Intergrade trafią za darmo dla wszystkich osób, które kupiły FFVII Remake na PS4, o tyle za zawartość fabularną będziemy zmuszeni dodatkowo dopłacić. Osoby, które nabędą wersję na PS5, otrzymają wszystko w pakiecie. Gra trafi do sprzedaży już 10 czerwca.



To nie koniec nowości ze świata FFVII. Sony zapowiedziało, że już wkrótce światło dzienne ujrzą dwa tytuły mobilne osadzone w tych samych realiach. Jedną z nich będzie Final Fantasy VII The First Soldier, czyli klasyczne battle royale rozgrywające się 30 lat przed wydarzeniami z „siódemki”, w którym gracze wcielą się w rolę prototypowych żołnierzy korporacji Shinra. Final Fantasy VII Ever Crisis to natomiast epizodyczne, mobilne RPG nawiązujące do historii opowiedzianej w FFVII i opatrzone grafiką przywodzącą na myśl oryginał. Obydwie gry trafią na iOS i Androida – First Soldier jeszcze w tym roku, a Ever Crisis w przyszłym.