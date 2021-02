RECENZJA: Puyo Puyo Tetris 2

Seria Puyo Puyo jest powszechnie rozpoznawalna w rodzimej Japonii, ale na Zachodzie przez długi czas występowała pod wieloma innymi nazwami. Trend ten przełamał dopiero Puyo Puyo Tetris, łączący kultowe spadające klocki ze spadającymi kulkami z oczami. Jego wydana pod koniec zeszłego roku druga część, po raz kolejny zmusi nas do wysilenia mózgownicy.

Gra oddaje w nasze ręce szereg różnorodnych trybów, od przygodowego (mającego nawet fabułę, dość umowną, ale zawsze) aż po rozgrywki online i lokalne mecze ze sztuczną inteligencją lub znajomymi. Nowością jest Skill Battle, w którym swoje puzzlowe umiejętności wspomagamy specjalnymi zdolnościami drużyny bohaterów – sami wybieramy, jakie postacie powinny towarzyszyć nam w starciu.

Do dyspozycji otrzymujemy wiele zestawów reguł, którymi rządzą się starcia – w niektórych etapach zagramy w Tetrisa, a w innych w Puyo Puyo. O ile reguł tego pierwszego nie muszę chyba nikomu przybliżać, warto wspomnieć o tym drugim typie rozgrywki. Polega on na układaniu spadających, kolorowych kulek w taki sposób, by łączyły się z innymi kulkami tego samego koloru; ułożenie czterech obok siebie sprawia, że znikają one z planszy, a my otrzymujemy punkty.

Brzmi banalnie, ale samo ich „zbijanie” często nie wystarcza do odniesienia zwycięstwa – do tego potrzebne są wielokrotne, dokładnie planowane kombosy, które potrafią zablokować przeciwnika. Czasami reguły Tetrisa i Puyo Puyo łączą się, tworząc szaleńczą i trudną do ogarnięcia kombinację. Należy także uważać na różnego rodzaju przeszkody, generowane przez rywali i blokujące dostęp do części planszy.

W praktyce spędziłem sporo czasu na opanowywaniu taktyk i uczeniu się różnych strategii gry (możemy zresztą skorzystać z trybu treningowego), ale nie oznacza to, że rozgrywka staje się nudna i przykra, a wręcz przeciwnie – skopanie tyłka przeciwnikowi online daje naprawdę dużo satysfakcji.

Puyo Puyo Tetris 2 został w pełni przetłumaczony na angielski i ślicznie udźwiękowiony. Do gustu przypadła mi także mangowa, kolorowa oprawa graficzna; gdy uda nam się wykręcić szczególnie imponujące kombo, gra nagradza nas specjalną animacją, a w trybie fabularnym zwiedzimy szereg fantazyjnych map i lokacji. Jedno jest pewne – miłośnicy łamigłówek i gier logicznych na pewno nie przejdą obok tego tytułu obojętnie!