RECENZJA: EA Sports WRC

Kiedy EA kupiło Codemasters, włożyło kij w szprychy serii Dirt i ogłpsiło przejęcie licencji WRC, którą ostatnio w grach zajmowało się KT Racing. I choć tak EA, jak i Codemasters w ostatnich latach nie przy każdej produkcji były synonimem wysokiej jakości, produkcja EA Sports WRC powinna przypaść do gustu miłośnikom wyścigów rajdowych.

EA Sports WRC oferuje wiele trybów do wyboru, ale wszystkie skupiają się wokół rdzenia, jakiego można się spodziewać. Wskakujesz do samochodu i w większości przypadków wykręcasz najlepszy możliwy czas na danym odcinku. Istnieją jednak również regularne rajdy, w których zadaniem jest dotarcie do mety przy jak najmniejszej liczbie punktów karnych.

Główny nacisk położony jest na tryb kariery, w którym tworzysz kierowcę wyścigowego i prowadzisz go przez kolejne potyczki tydzień po tygodniu. Tryb mistrzostw pozwala ci brać udział w zestawach ustalonych wyścigów jako sławni kierowcy lub stworzeni przez ciebie, a ponadto dostępny jest tryb z nowymi wyzwaniami dodawanymi co tydzień, a wszystkie mają określone cele. Dostępna jest też szybka gra, która pozwala wybrać jedną z wcześniej ustalonych tras lub dostosować ją dokładnie wg twoich potrzeb. Nie zabrakło odtwarzania wielkich momentów w historii sportu, możliwości budowania swoich pojazdów pośród tych dostępnych na licencji, a także rywalizacji online i z „duchami” zarejestrowanymi przez innych graczy. Treści jest sporo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że gra sprzedawana jest poniżej ceny detalicznej AAA.

Gra udostępnia 17 lokalizacji, wszystkie z wieloma różnymi trasami, co daje dość dużą ilość treści. W trakcie zabawy będziesz musiał sprzedawać i kupować nowe samochody, ponieważ wydarzenia wymagają różnych typów pojazdów i nie będziesz miał przez dłuższy czas gotówki na wszystkie z nich.

Na domyślnym poziomie trudności EA Sports WRC jest naprawdę bardzo łagodne, ale jeśli popełnisz poważne błędy, zajęcie pierwszego miejsca będzie niewykonalne. Jadąc standardowo pilot podaje wskazówki (w języku angielskim) wraz ze znacznikami wizualnymi, które jasno pokazują najbliższe manewry. Pokonanie odcinka może zająć od kilku do kilkunastu minut.

EA Sports WRC to de facto gra Codemasters, więc prowadzenie samochodu charakteryzuje się dużą zręcznością. Nie spodziewaj się tutaj symulatora. Biorąc to pod uwagę, gra może nadal być sporym wyzwaniem, jeśli nie będziesz ostrożny. Na bardziej wymagających trasach trzeba zwracać dużą uwagę na najdelikatniejszy ruch, a konieczność rozpoczynania wyścigu od początku z powodu pojedynczego błędu może być zniechęcająca dla arcade’owych graczy. To jednak nic, czego nie znali dotychczasowi miłlośnicy w serii WRC czy Dirt.

Wizualnie gra wygląda bardzo dobrze, z wieloma precyzyjnie zrealizowanymi lokacjami i pięknymi widokami. Nie wyznacza zarazem żadnego nowego standardu w tym gatunku, choć prezentuje się lepiej niż Forza Motorsport.

Miłośnicy gier rajdowych nie są w ostatnich latach rozpieszczani. Ostatnim naprawdę rewelacyjnym tytułem w gatunku było DiRT Rally 2.0 z 2019 roku. Czy EA Sports WRC dorówna tej pozycji? Za wcześnie, aby to osądzać, ale jeśli jesteś głodny współczesnej, wysokiej jakości gry rajdowej, to świetny wybór. Zawiera mnóstwo treści, satysfakcjonujący model jazdy typu simcade i wiele godzin zabawy. Na dziś fanom gatunku powinno to wystarczyć.