Jeep Grand Cherokee Summit Reserve – wersja dla wymagających

Summit Reserve to topowa wersja najnowszego Jeepa Grand Cherokee. Wyposażona w napęd plug-in hybrid 4xe oferuje w standardzie długą listę wyposażenia z zakresu technologii, funkcjonalności, bezpieczeństwa, właściwości terenowych, a także podkreślające wyjątkowy styl tego modelu.

Standardem w wersji Summit Reserve są 21-calowe aluminiowe obręcze kół, panoramiczny dach Command View z elektrycznie odsuwaną roletą słoneczną czy skórzana tapicerka Palermo z wentylacją foteli kierowcy i pasażera, pamięcią ich ustawienia i funkcją masażu. Spośród przeszło stu systemów bezpieczeństwa i ochrony na uwagę zasługuje zawarta w cenie pojazdu kamera noktowizyjna Night Vision z wykrywaniem pieszych i zwierząt, który podobnie jak wiele innych funkcji nie jest zwykle standardem w konkurencyjnych modelach. Grand Cherokee Summit Reserve to również topowe rozwiązania terenowe, w tym system napędu 4×4 Quadra-Drive II, tylny dyferencjał z elektronicznie sterowanym tylnym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu ELSD czy przednia kamera off-road. Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift umożliwia wybór jednego z pięciu poziomów zawieszenia.

Piąta generacja legendarnego Jeepa w Europie jest dostępna z napędem hybrydowym plug-in 4xe o łącznej mocy 380 KM, zapewniającym zasięg elektryczny do 51 km w mieście, łączny do 700 km i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,3 sekundy. Osiągi te idą w parze z właściwościami terenowymi, zaawansowaną technologią łączności pokładowej, na którą składają się system multimedialny Uconnect 5, oraz pierwszy w segmencie ekran dla pasażera z przodu. Specjalnie dla Jeepa Grand Cherokee renomowana firma McIntosh zaprojektowała system nagłośnienia, wyposażony w 19 głośników (w tym 10-calowy subwoofer o średnicy 25,4 cm) i 17-kanałowy, 950-watowy wzmacniacz, który jest wyposażeniem standardowym wersji Summit Reserve. Marka Jeep jest obecnie jedynym producentem samochodów na świecie, który może się poszczycić systemem dźwiękowym McIntosh. System Active Driving Assist. umożliwia zautomatyzowaną jazdę poziomu drugiego z rękami na kierownicy.

Wnętrze jest jeszcze bardziej przestronne i komfortowe niż kiedykolwiek wcześniej, a w obszernym bagażniku zmieści się w poprzek zestaw kijów golfowych. Nowy Grand Cherokee zaskakuje zastosowaniem naturalnych materiałów, takich jak skóra i drewno, a także precyzją wykonania.

Zakup Jeepa Grand Cherokee Summit Reserve ułatwia program finansowania SimplyDrive z licznymi wygodnymi produktami skrojonymi pod potrzeby klientów prywatnych i instytucjonalnych. Wśród nich znajdziemy abonament, pożyczkę i leasing z wpłatą własną do 30% lub bez niej i okres spłaty od 24 do 60 miesięcy. Wszystkie te produkty łączy brak konieczności zakupu pojazdu na własność, możliwość wymiany na nowy po zakończeniu umowy lub jej wcześniejsze zakończenie dzięki usłudze Flex i atrakcyjne raty miesięczne. Dla przykładu w 2-letnim abonamencie dla firm z 15-procentową wpłatą własną i rocznym limitem 15 tys. km rata miesięczna wynosi od 3 680 zł netto.

Warto się pośpieszyć, gdyż dostępnych jest tylko około 100 sztuk modelu Grand Cherokee Summit Reserve.

Szczegółowa oferta Jeepa dla firm jest dostępna na stronie: finansowanie.jeep.pl.