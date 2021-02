Razer Huntsman V2 Analog – klawiatura, która może działać jak pad

Do oferty Razera dołączyła właśnie nowa klawiatura gamingowa. Huntsman V2 Analog posiada programowalne przełączniki optyczne, dzięki którym klawisze mogą zostać skonfigurowane w sposób przypominający działanie analogowej gałki pada.

Najnowsza klawiatura od Razera ma blok numeryczny, podświetlenie Chroma RGB i magnetyczną podkładkę pod nadgarstki. Huntsman V2 Analog otrzymał „czarne”, optyczne przełączniki, których aktywację można samodzielnie ustawić w zakresie pomiędzy 1,5 a 3,6 mm, z inną długością skoku dla każdego klawisza.



Klawiatura daje nam również możliwość skonfigurowania podwójnej aktywacji. Oznacza to, że klawisz może reagować na dwa poziomy nacisku – jeden ustawiony w aplikacji i jeden włączający się po jego całkowitym dociśnięciu. Przykładowo, po ustawieniu tej funkcji na przyciskach WASD możemy wprawiać postać w ruch lekkim dotknięciem klawisza, a po mocniejszym dociśnięciu automatycznie przechodzić do biegu. Oprogramowanie Razera umożliwia także skonfigurowanie wybranych przycisków jako triggerów kontrolera.



Klawiatura Huntsman V2 Analog została wyceniona na 250 USD (ok. 940 PLN). Wraz z nią do sklepów trafi także hub Thunderbolt 4 Dock Chroma, wyposażony w slot na karty UHS-II SD, minijacka, cztery porty USB-C, trzy USB-A i gigabitowe złącze Ethernet. Urządzenie zostanie wyposażone w nieodłączne podświetlenie RGB Chroma. Zapłacimy za nie aż 330 USD (ok. 1 240 PLN).