Razer Book 13 – minimalistyczny laptop biznesowy

Razer od pewnego czasu zaczyna łakomie spoglądać w stronę produktów spoza swojej gamingowej domeny. Poza ergonomiczną klawiaturą i myszką, do oferty producenta trafił właśnie minimalistyczny laptop Razer Book 13, przeznaczony przede wszystkim do pracy.

Z zewnątrz urządzenie wygląda nieco jak Blade Stealth 13, ale po otwarciu klapy uwagę zwraca wysoki ekran o przekątnej 13,4 cali – ma on dość nietypowy format 16:10, przydatny przede wszystkim w pracy biurowej i podczas edycji dokumentów. Do wyboru otrzymamy matowy lub dotykowy panel Full HD, jak również błyszczący wyświetlacz dotykowy 4K. Sprzęt został wyposażony w podświetlaną klawiaturę RGB bez panelu numerycznego, dwa porty USB-C z Thunderbolt 4, klasyczne złącze USB-A, HDMI, slot na karty microSD oraz minijacka. Komputer jest ponadto kompatybilny z Wi-fi 6.



Razer Book 13 powstał w ramach inicjatywy Intel Evo, co oznacza, że otrzymał funkcję natychmiastowego wybudzania, szybkie ładowanie i baterię starczającą na ponad 14 godzin pracy. Wewnątrz znajdziemy procesor Core i5 lub i7 11 generacji, zintegrowany układ graficzny Intel Xe, od 8 do 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB. Za chłodzenie podzespołów odpowiedzialny będzie układ oparty na komorze parowej. Ceny Razera Book 13 zaczynają się od 1 300 EUR (ok. 5 870 PLN), a za najwyższą konfigurację zapłacimy nawet 2 000 EUR (ok. 9 020 PLN). Laptop trafi do sklepów w listopadzie.