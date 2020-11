Raspberry Pi 400 – komputer wewnątrz klawiatury

Raspberry Pi to marka i inicjatywa przeznaczone przede wszystkim dla fanów DIY – najzdolniejsi majsterkowicze potrafią budować na jego bazie nawet konsole i urządzenia smart home. Najnowsze urządzenie z serii przeznaczone jest jednak dla nieco innej grupy odbiorców.

W przeciwieństwie do innych urządzeń Raspberry Pi, model 400 to nie jedynie płyta główna z zestawem podzespołów – sprzęt otrzymał także obudowę. Jest nią pełnowymiarowa klawiatura wyposażona w zestaw portów: dwa złącza micro HDMI, dwa USB 3.0, jeden USB 2.0, slot na karty microSD, GPIO i port LAN. Komputer obsługuje także łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0 i Wi-fi 5. Wewnątrz znajdziemy procesor 1,8 GHz ARM Cortex-A72 i 4 GB pamięci RAM; pamięć wewnętrzna oparta jest o karty microSD. Dzięki temu po podłączeniu do ekranu i zasilania, Raspberry Pi 400 może działać jako samodzielny komputer z systemem operacyjnym Linux.



Sam sprzęt trafi do sprzedaży w cenie 70 USD (ok. 280 PLN), ale będziemy mogli kupić go także w zestawie z kartą microSD 16 GB, kablem HDMI, myszą i ładowarką oraz przewodnikiem dla początkujących użytkowników. Za pakiet ten zapłacimy 100 USD (ok. 400 PLN). Początkowo urządzenie będzie dostępne z sześcioma układami klawiatury: dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. W przygotowaniu są także następujące wersje: norweska, szwedzka, duńska, portugalska i japońska.