Ranking najchętniej kupowanych soundbarów

Samsung już od kilku lat nieprzerwanie utrzymuje pozycję lidera na globalnym rynku soundbarów. Według danych ogólnoświatowej firmy badawczej Futuresource Consulting, soundbary Samsung już po raz 7. z rzędu są najchętniej kupowane na świecie.

Soundbary Samsung pojawiły się na rynku światowym stosunkowo niedawno. Pierwszy model zadebiutował w 2008 roku podczas targów Consumer Electronics Show (CES). Oznacza to, że w zaledwie kilka lat zdobyły one zaufanie konsumentów. Soundbary są projektowanie w kalifornijskim studiu Audio Lab, w którym światowej klasy inżynierowie dźwięku wykorzystują zaawansowane technologie, aby zapewnić jak najbardziej optymalne i wypełniające pomieszczenie brzmienie.

Na rynku można spotkać dwa typy soundbarów – jednoelementowe, typu All-in-One oraz bardziej złożone – dostępne w zestawie z subwooferem, czyli dodatkowym głośnikiem niskotonowym. Jednak, jak wynika z wewnętrznych danych sprzedażowych Samsung, konsumenci znacznie częściej wybierają soundbary w zestawie – stanowią one aż 92 proc. sprzedaży tych produktów. Doskonałym przykładem tego typu rozwiązań są modele soundbarów Q-Serii, takie jak HW-Q950A, HW-Q900A, HW-Q800A czy HW-Q700A. Dodatkowy głośnik wzmacnia brzmienie niskich tonów i zapewnia potężną moc wrażeń – niezależnie od tego, czy akurat oglądamy komedię romantyczną czy oddajemy się gamingowej rozrywce.

Co więcej, jak wynika z najnowszych obserwacji rynkowych firmy Samung, konsumenci coraz częściej decydują się na zakup soundbarów ze średniej i wyższej półki. W okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku średnia cena rynkowa kupowanego soundbara wynosiła 1255 PLN, podczas gdy w tych samych miesiącach w 2021 roku – 1407 PLN. Największy wzrost sprzedażowy zanotowały soundbary pochodzące z segmentu cenowego 1500-2500 PLN – z nieco ponad 27 proc. do ponad 35 proc.

Doskonałym przykładem takiego soundbara jest Q950A z Q-Serii, który jako pierwszy na świecie zaoferuje dźwięk przestrzenny w formacie 11.1.4.

Mało miejsca, dużo dźwięku

Perfekcyjny dźwięk przestrzenny nie musi od razu oznaczać plątaniny kabli ani dużej ilości sprzętu. Stąd soundbary praktycznie zastąpiły na rynku kino domowe – składające się z kilku sporej wielkości kolumn i amplitunera. W przeciwieństwie do tych wieloelementowych zestawów, soundbary to urządzenia o minimalistycznym wzornictwie, które nie wymagają skomplikowanej instalacji. Wystarczy podłączyć przewód do prądu, a połączenie z telewizorem jest bezprzewodowe – odbywa się za pomocą sieci Wi-Fi lub technologii Bluetooth.

Ponadto cechą wyróżniającą soundbary Samsung Q-serii jest świetna współpraca z telewizorami Neo QLED czy QLED. Do tej pory, aby spotęgować dźwięk, trzeba było przełączyć ścieżkę audio z telewizora na soundbar. Samsung poszedł o krok dalej i zaproponował łączenie możliwości obu urządzeń. Funkcja Q-Symphony sprawia, że brzmienie pochodzące z głośników telewizora synchronizuje się z głośnikami soundbara. Tym samym widzowie mogą liczyć na pełnię wrażeń audiowizualnych, a z każdej strony otoczy ich harmonijne brzmienie.