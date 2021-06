Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G oficjalnie

Rynek powoli przygotowuje się do szału zakupów, który obejmie świat w czwartym kwartale roku. Ogłoszony właśnie procesor mobilny od Qualcomm otrzymał przydługą nazwę i osiągi godne najdroższych telefonów dla graczy, do których trafi za kilka miesięcy.

Na papierze, Snapdragon 888 Plus 5G nie wprowadza zbyt wielu zmian w stosunku do poprzednika. Nieznacznie poprawiła się częstotliwość taktowania (z 2,84 GHz do 3 GHz), a obsługa sztucznej inteligencji została przyspieszona o 20%. Qualcomm podkreśla, że ten skok prędkości usprawni pracę urządzeń podczas gry, strumieniowania zawartości, robienia zdjęć i wielu innych zastosowań.



Na dodatek smartfony działające na nowym procesorze będą mogły rejestrować wideo w jakości 8K, a także jednocześnie nagrywać trzy klipy 4K lub robić trzy zdjęcia o rozdzielczości do 28 MP. Technologia Qualcomm Game Quick Touch zmniejszy lagowanie sterowania o nawet 20%, zaś modem Snapdragon X60 5G przyspieszy łączność bezprzewodową: jest on kompatybilny z sieciami mmWave i sub-6 GHz, jak również Wi-fi 6E.



Qualcomm przekazał już swój nowy układ producentom, którzy teraz pracują nad jego integracją z nadchodzącymi telefonami. Chociaż żadna marka nie potwierdziła oficjalnie swoich planów, wiadomo, że pierwsze wykorzystujące go urządzenia trafią na rynek w trzecim kwartale bieżącego roku.