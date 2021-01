Qualcomm prezentuje Snapdragon 480 z 5G

5G pojawiało się już we flagowcach i urządzeniach ze średniej półki, a teraz przyszedł czas na te najtańsze telefony. Procesor Snapdragon 480 pozwoli skorzystać z szybkiego internetu jeszcze większej grupie odbiorców.

Następca Snapdragona 460 obiecuje znaczny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią generacją – ma mieć dwukrotnie większą moc obliczeniową i niemal dwukrotnie wydajniejszy układ graficzny. Procesor będzie wspierał technologię szybkiego ładowania Quick Charge 4+, potrójne aparaty fotograficzne o rozdzielczości do 13 Mpix oraz kodeki dźwięku Qualcomm aptX. Wyposażone w niego telefony mogą mieć ekrany o odświeżaniu do 120 Hz, chociaż trudno sobie wyobrazić, by technologia ta trafiła do najtańszych urządzeń jeszcze przez długi czas.



Snapdragon 480 otrzyma wbudowany modem 5G pracujący w dwóch najpowszechniejszych standardach sieci – Sub-6 GHz oraz mmWave. Ma on umożliwić maksymalne prędkości pobierania do 2,5 Gb/s oraz wysyłania sięgające nawet 660 Mb/s. Ponadto procesor będzie kompatybilny z Wi-Fi 6 i Bluetoothem 5.1, jak również otrzyma transmiter GPS z podwójnym systemem częstotliwości, a zatem dokładniejszy od tego zastosowanego w poprzedniej generacji.



Pierwsze urządzenia wyposażone w nowy procesor od Qualcomm powinny trafić na rynek w pierwszym kwartale 2021 roku. Swoje zainteresowanie czipem dotychczas potwierdzili Nokia, Xiaomi, Oppo, Motorola i Vivo.