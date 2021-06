PS5 VR najprawdopodobniej w przyszłym roku

Wirtualna rzeczywistość to jeden z niewielu aspektów, w którym PS5 jest niekompatybilne z PS4. Sony od samego początku zapowiadało, że nowa generacja konsoli otrzyma dedykowany headset VR, ale nie podało żadnych informacji na temat jego premiery. Najnowsze plotki rzucają na tę sprawę nieco światła.

Doniesienia na temat nadchodzącego sprzętu pojawiły się na portalu agencji prasowej Bloomberg. Raport dotyczy japońskiego przedsiębiorstwa Japan Display Inc, niegdyś zajmującego się produkcją ekranów LCD do smartfonów, które obecnie przebranżowiło się na wyświetlacze do headsetów. Na liście ich klientów znajduje się wielu gigantów rynku VR, z jednym wyjątkiem – Sony.



Dalej artykuł wskazuje, że w nowej generacji PlayStation VR, Sony planuje wykorzystać ekrany OLED od Samsunga. Ponadto źródła powiązane z producentem potwierdziły, że ukaże się ona w przyszłym roku, w okresie przedświątecznym. Samo Sony odmówiło skomentowania tego doniesienia.



PS5 VR pozostaje zatem tajemnicą; Sony zdradziło nam jedynie kilka szczegółów na temat nowych kontrolerów. Zostaną one wyposażone we wszystkie funkcje pada DualSense, w tym haptyczną informację zwrotną oraz adaptacyjne triggery. Nieznana pozostaje również cena urządzenia; dla porównania, oryginalny PS VR kosztował 400 USD (ok. 1 520 PLN) w momencie premiery, zaś w Polsce można go było dostać za 1 770 PLN.