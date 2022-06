Przygotuj samochód na wakacje

Koniec czerwca to długo wyczekiwany przez wszystkich czas – wakacje! Większość z nas wyruszy na letnie wypady swoimi samochodami. Bez względu na to, czy będą to krótkodystansowe wyjazdy na biwak, wycieczki po Polsce, czy międzynarodowe wojaże, stan techniczny naszych aut nie może budzić zastrzeżeń! Chodzi tu nie tylko o unikanie mandatów, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo nasze oraz naszych najbliższych. Oto krótki poradnik, jak przygotować samochód do lata.

Czy zmieniłeś opony na letnie?

Być może dziwi cię ten punkt, bo kto jeździ na zimowych oponach w czerwcu? A jednak, tacy kierowcy też się zdarzają. Ogólna zasada mówi, że letnie opony można zacząć używać, gdy średnia temperatura dobowa zacznie wynosić 7 (lub więcej) stopni Celsjusza, żeby uniknąć sytuacji, w której wrócą przymrozki. Tegoroczny czerwiec nie należał do najcieplejszych, ale z tak niskimi temperaturami już nie będziemy mieli do czynienia aż do jesieni. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapatrz swoje auto w letnie ogumienie!

Rozpocznij wakacje w czystym samochodzie

Nie chodzi tylko o to, żeby auto dobrze się prezentowało w nadmorskich kurortach. Ciepłe letnie dni to duża dawka promieniowania UV, które jest szkodliwe nie tylko dla ludzkiej skóry, ale również dla lakieru samochodowego. Dlatego przed podróżą umyj starannie całą karoserię, a następnie zabezpiecz ją za pomocą wosku samochodowego. Taka warstwa chroni lakier nie tylko przed promieniowaniem UV, ale również przed uszkodzeniami, blaknięciem oraz innymi warunkami atmosferycznymi. W czasie upałów warto stawiać swój pojazd w zacienionych miejscach lub w garażu.

Warto też zadbać o czystość w środku samochodu. Odkurzenie i wypranie tapicerki, wytrzepanie dywaników oraz przetarcie pozostałych elementów wnętrza, sprawi, że pozbędziesz się szkodliwych dla zdrowia roztoczy.

Stay cool, czyli zadbaj o klimatyzację

Ważnym krokiem w przygotowaniu auta na lato jest sprawdzenie stanu klimatyzacji. Warto odpowiednio wcześniej zgłosić się do serwisu, sprawdzić jej szczelność oraz uzupełnić czynnik, a także przeprowadzić ozonowanie (odgrzybianie) instalacji, ponieważ klimatyzacja jest idealnym miejscem do gromadzenia się bakterii i drobnoustrojów. Z tego powodu dobrze jest włączać klimatyzację od czasu do czasu również zimą, gdyż długo nie uruchamiana może spowodować ich duże nagromadzenie w układzie.

Akumulator i płyny do sprawdzenia

O tym elemencie należy pamiętać przed każdą dłuższą trasą. Jak informują producenci, akumulatory najlepiej funkcjonują w temperaturze pokojowej, więc 30-stopniowe upały są dla nich równie trudne co temperatury poniżej zera. Utrzymujący się przez kilka dni żar może spowodować rozładowanie się akumulatora w samochodzie.

Żaden kierowca nie może też zapomnieć o sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego, ponieważ bez tego naraziłby siebie oraz swoim bliskich na duże niebezpieczeństwo. Na koniec zorientuj się też, czy masz wystarczającą ilość płynu do spryskiwaczy.

Wyposażenie dla bezpieczeństwa i wygody

Jednym z ostatnich kroków przed wyjazdem jest skontrolowanie, czy samochód posiada wszelkie niezbędne wyposażenie. Sprawdź termin ważności gaśnicy, zawartość apteczki, a także trójkąt oraz kamizelkę odblaskową. Warto również doposażyć auto w kilka elektronicznych gadżetów, które ułatwią podróż, np. kabel USB do ładowania telefonu.

W samochodzie przyda się też wideorejestrator. Jeśli zależy ci na kamerze samochodowej na długie lata, rozważ zakup Mio MiVue 848 z superkondensatorem. Model ten posiada wyświetlacz o przekątnej 2,7”, wysokiej jakości sensor optyczny STARVIS CMOS oraz Technologię Mio Night Vsion Pro, który zapewnia obraz z doskonałym kontrastem oraz jasną i bogatą kolorystyką, nawet przy słabym oświetleniu. Dzięki aktywnemu HDR Mio MiVue 848 automatycznie rejestruje wiele klatek z różnymi wartościami ekspozycji, a następnie łączy je, aby utworzyć pojedynczy obraz, który jest zoptymalizowany jako jaśniejszy i czytelniejszy. Pozwala to m.in. na odczytywanie tablic rejestracyjnych. 140-stopniowy kąt widzenia kamery gwarantuje, że nie umknie jej żadne zdarzenie. Mio MiVue 848 posiada też funkcję informowania o odcinkowym pomiarze prędkości. W trakcie jazdy alert dźwiękowy i świetlny poinformuje, że auto znajduje się w strefie pomiaru lub zbliża się do niej. Kierowca otrzyma też powiadomienie, gdy na weryfikowanym odcinku będzie poruszał się za szybko.

Coraz więcej kierowców dochodzi do wniosku, że warto monitorować trasę nie tylko przed autem, ale również za nim. Jeśli jesteś jednym z nich, zestaw kamer Mio MiVue C588T Dual przypadnie ci do gustu! Kamera główna tego zestawu jest wyposażona w sensor do rejestracji obrazu w ruchu wyprodukowany przez SONY Starvis. Matryca umożliwia zapis materiału wideo w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080p. Jasny obiektyw w połączeniu z przetwornikiem CMOS, pozwala na rejestrowanie kontrastowego i pełnego szczegółów obrazu w ruchu przy zapisie aż 30 kl/s. Tylną kamerę Mio MiVue C588T Dual montujemy na specjalnym uchwycie do tylnej szyby, który przyklejamy do statycznej naklejki. Dzięki temu nie zniszczysz szyby i w dowolnym momencie zdemontujesz kamerę lub ją przesuniesz. 8 metrów przewodu zagwarantuję instalację w nawet największych samochodach. Tylna Kamera oferuje 130-stopniowy kąt widzenia, jasne szkło z przesłoną f1.8 i rejestrację tak jak w przypadku przedniej kamery, w rozdzielczości Full HD. Zestaw Mio MiVue C588T Dual również powiadamia kierowcę o odcinkowym pomiarze prędkości, co na wakacjach może mieć kluczowe znaczenie. Latem wydawaj pieniądze na przyjemności, a nie na mandaty!

Dobrze przygotowany samochód to bezpieczna jazda, a bezpieczna jazda to początek udanych wakacji. Życzymy wszystkim kierowcom udanych wojaży i wspaniałych przeżyć w podróży!