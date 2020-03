Przestrzeń gier, czyli WD_BLACK

Nie znoszę sytuacji, gdy dorwę jakiś wyczekiwany tytuł na wyprzedaży Steama, po czym okazuje się, że nie mam na kompie miejsca, by go zainstalować. Odinstalowanie gier, które już przeszedłem, też nie zawsze pomaga – do wielu z nich regularnie powracam, więc chciałbym uniknąć ich ciągłego kasowania i przywracania. Właśnie dlatego tak zaciekawiła mnie seria WD_BLACK, która ma szansę na dobre rozwiązać moje (i nie tylko moje) gamingowe problemy.

W serii znajdziemy nośniki HDD oraz SSD zaprojektowane z myślą o wymaganiach graczy. Te pierwsze doskonale sprawdzą się do potężnych produkcji single player, które zajmują sporo miejsca na dysku – maksymalna pojemność dostępna w serii to nawet 12 TB, co przekłada się na około 300 tytułów. Co najważniejsze, zapewniają one bardzo dobre prędkości odczytu i zapisu danych oraz niską latencję: to ważne, aby zachować odpowiednią płynność rozgrywki. W porównaniu z klasycznymi dyskami HDD gry ładują się znacznie szybciej.

Prędkość ta zachowywana jest także „na złączu” – obsługują one najwydajniejszy standard USB 3.2 o wysokiej przepustowości. Dyski kompatybilne są ze wszystkimi popularnymi platformami (nawet dość niszowym w świecie gier macOS). Posiadacze Xboxa One mogą wybrać specjalną edycję, zaprojektowaną z myślą o ich ukochanej konsoli, która oprócz doskonałej wydajności zapewnia im trzymiesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate.

Osoby gustujące w sieciowych tytułach multiplayer powinny natomiast zwrócić uwagę na serię nośników SSD. Maksymalna prędkość odczytu 2000 MB/s zapewnia perfekcyjnie szybkie ładowanie się poziomów, niezbędne, gdy rozgrywka toczy się w czasie rzeczywistym. Jak wszystkie produkty z serii WD_BLACK, są one stylowe i wytrzymałe, dzięki czemu nasza kolekcja gier będzie bezpieczna również w podróży.

Najlepszy dysk dla ciebie

D10 GAME DRIVE

Stacjonarny dysk, który powiększy twoją bibliotekę o całe 8 TB. Został on wyposażony w technologię aktywnego chłodzenia, dzięki której osiąga imponujące prędkości odczytu, sięgające nawet 250 MB/s. Dwa wbudowane porty USB służą natomiast do ładowania akcesoriów.

950 PLN

P50 GAME DRIVE SSD

Technologia SSD to najlepszy przyjaciel turniejowego gracza. Ten kompaktowy nośnik dostępny jest w wersji 500 GB, 1 TB i 2 TB, co pozwoli na wielokrotne powiększenie twojej kolekcji gier. Jego solidna, przenośna konstrukcja umożliwi ci zabranie ich ze sobą w podróż.

Od 860 PLN

P10 GAME DRIVE

Superszybki nośnik HDD o pojemności 2, 4 lub 5 TB – dysponując taką przestrzenią możesz zapomnieć o odinstalowywaniu gier. Prędkości odczytu do 140 MB/s zapewnią wygodną rozgrywkę bez lagów i niekończącego się ładowania poziomów.

Od 470 PLN