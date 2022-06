Jakie są polecane gry na Xbox One?

Najlepsze gry na xbox to takie, które mają nie tylko rozbudowaną fabułę, ale również dopracowaną do perfekcji grafikę. Na rynku obecnie jest bardzo wiele propozycji od tych dostosowanych do dzieci, po nieco mocniejsze stworzone z myślą o dorosłych odbiorcach. Wystarczy zakupić konsolę xbox i cieszyć się z ciekawie spędzonego czasu w gronie rodziny i znajomych. Ranking najlepszych gier pomoże Ci wyłonić te propozycje, które są naprawdę warte uwagi. Wśród nich znalazły się taki klasyki jak 3. część „Wiedźmina”, „Minecraft Dungeons”, „FIFA 22” czy „Cyberpunk 2077”. Każda z nich dostarcza rozrywki na nieco innej płaszczyźnie, pozwala doskonalić umiejętności strategicznego myślenia, a także po prostu miło spędzić czas i odprężyć się po pracy czy szkole. Konsole Xbox to jedne z najpopularniejszych gier telewizyjnych w Polsce i na świecie. Dają ogromne możliwości, a użytkowników ogranicza jedynie ich wyobraźnia. Możesz zatem przeżywać niezapomniane przygody, nie wychodząc z domu. Umożliwia także wcielanie się w ulubionych bohaterów.

Najlepsze gry na Xboxa

Gry, które przystosowane zostały do konsoli Xbox pozwalają zarówno na zakup pełnej edycji oraz tzw. game pass. Co to oznacza? Wykupujesz subskrybcję, za którą płacisz zdecydowanie mniej niż za grę na stałe i możesz korzystać ze wszystkich jej opcji przez określony czas. Jest to świetna możliwość dla osób, które szybko się nudzą i cały czas poszukują nowych propozycji dla playerów. Masz do wyboru wiele możliwości i tylko od Ciebie zależy, którą propozycję wybierzesz. Dostępne są zarówno fajne gry dla dzieci, jak i dla dorosłych, nawet te najnowsze. Obecnie wśród najpopularniejszych gier znajdują się „Red Dead Redemption II”, „It Takes Two” i „Forza Horizon 5”. Czwarte i piąte miejsce to kolejno: „Elden Ring”, „Wiedźmin 3”. Możesz skorzystać z nich zarówno na konsoli Xbox series X oraz one.

Game pass, czyli graj taniej

Na konsolach Xbox masz możliwość wykupienia pakietu i korzystania z pełnej wersji gry przez określony czas. Wystarczy jedynie opłacić abonament, który w porównaniu do gry instalowanej na stałe jest wyjątkowo korzystny. Gracze na całym świecie chętnie korzystają z tej opcji również po to, aby wypróbować różne nowe propozycje. Do tego nie wszystkie gry są na tyle rozbudowane, aby wymagane było kupowanie gry instalowanej na stałe. Dobre gry, które warto mieć w swojej kolekcji to z pewnością „Grand theft auto v” a także „Call of duty” czy „Diablo III”. Z pewnością dla każdego, nawet wytrawnego playera inna gra będzie tą wyjątkową. Najlepsze gry na xbox one dadzą masę rozrywki zarówno Tobie, jak i całej Twojej rodzinie. Gry na xbox one to sama rozrywka dla małych i dużych.

Ranking najlepszych gier na Xbox

Bez względu na to czy poszukujesz propozycji dla pojedynczego gracza, czy może zależy Ci wersji dla trzech graczy, z pewnością w naszym zestawieniu znajdziesz coś dla siebie. Najlepsza gra to dla każdego zupełnie coś innego, dlatego w rankingu znalazły się wersje nie tylko dla dzieci i dorosłych, ale także o określonej fabule. Dlatego są propozycje dla urodzonych strategów, fanów wyścigów i sportu. Możesz sterować otwartym światem, dobierając najlepszego bohatera i znakomicie się bawiąc. Gry na xbox one dla dzieci również zostały podzielone na kategorie wiekowe lub mają różne stopnie trudności. Tyczy się to np. „Just Dance 2022”, która dostarczy całej rodzinie masę zabawy, śmiechu i rozrywki, a także ruchu.

Wybierz ciekawą grę na konsolę Xbox

Jeśli chcesz nabyć grę na prezent, zwłaszcza dla dziecka w wieku szkolnym, idealnym rozwiązaniem będzie „LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów”. Możliwość wcielania się w ulubione postacie z „Gwiezdnych Wojen” i połączenie cyfrowej rozgrywki z klockami lego i budowaniem różnych przedmiotów przy użyciu padów to znakomita zabawa dla wszystkich. Gwarantujemy, że nie znudzi się ona nawet po wielu partiach. Wirtualny świat zapewni maluchom, ale także im rodzicom ciekawe i kreatywnie spędzony czas. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że ta pozycja może poszczycić się ciekawą fabułą oraz wyjątkową grafiką. Możliwość zabawy wraz z siostrą lub rodzicem to dodatkowy atutu. To jednak nie wszystko, absolutnym klasykiem gatunku jest „Rayman Legends”, który od lat zachwyca nawet bardzo wymagających playerów. Pierwsze wersje tej gry już miały rozbudowane możliwości, jednak część Legends po prostu zwala z nóg. Chodzi głównie o wiele skomplikowanych rozgrywek, ciekawych misji i interesujących historii, które jej towarzyszą. To gra, której akcja rozgrywa się w świecie piratów, a przyjemny żółty ludek w asyście przyjaciół próbuje wyzwolić urocze elfy spod ich władzy. Jest to pozycja obowiązkowa, która wywoła uśmiech na twarzy zarówno małych, jak i dużych. Możesz także zgromadzić całą serię. Ogrom pozycji, ciekawe możliwości i nowoczesne rozwiązania to wszystko to, co wyróżnia Xboxa na tle innych konsoli. Możesz spędzić długie godziny, rozwiązując zagadki, szkoląc swoje umiejętności jako piłkarz czy bawiąc się z dziećmi, za sprawą jednego urządzenia.