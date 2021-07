Propozycje Columbia Sportswear na upalne dni

W sezonie lato 2021 Columbia z powodzeniem łączy zaawansowane technologie z aktualnymi trendami i elementami mody miejskiej. Rezultatem jest funkcjonalna kolekcja, pełna wzorów i kolorów, która świetnie sprawdzi się zarówno w czasie upałów, jak i deszczowej pogody.

W kolekcji wykorzystano szeroką gamę docenianych na świecie technologii wspierających letnie aktywności na świeżym powietrzu. Tegoroczną nowością jest technologia Omni-Freeze Zero Ice™, stanowiąca kulminację wieloletnich prac nad rozwojem nowej, rewolucyjnej linii odzieży, która staje się chłodniejsza w gorących i wilgotnych warunkach. Omni-Freeze™ Zero Ice™ to najbardziej zaawansowana technologia aktywnego chłodzenia w branży: materiał obniżający temperaturę w kontakcie ze skórą ze wzorem wchodzącym w reakcję z potem, poprawiającym odprowadzanie i odparowywanie wilgoci. Takie połączenie zapewnia maksymalną moc chłodzenia.

Obok Omni-Freeze Zero Ice™, w letniej kolekcji Columbii zastosowano także technologie, które świetnie sprawdziły się już w poprzednich sezonach. Są to między innymi:

Technologia Omni-Shade – chroni przed promieniowaniem UV, blokując większość szkodliwych promieni słonecznych.

– chroni przed promieniowaniem UV, blokując większość szkodliwych promieni słonecznych. Technologia Omni-Wick – rozprasza pot wytwarzany podczas wysiłku i odprowadza go od skóry, a następnie przyspiesza jego odparowywanie. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi poczucie świeżości i komfortu nawet podczas intensywnej aktywności fizycznej, regulując jednocześnie temperaturę ciała.

rozprasza pot wytwarzany podczas wysiłku i odprowadza go od skóry, a następnie przyspiesza jego odparowywanie. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi poczucie świeżości i komfortu nawet podczas intensywnej aktywności fizycznej, regulując jednocześnie temperaturę ciała. Technologia Omni-Shade Sun Deflector – składa się z umieszczonych na materiale drobnych kropek dwutlenku tytanu aktywnie odbijających promienie słoneczne, zapobiega dodatkowemu nagrzewaniu się ciała.

Przegląd hitów letniego sezonu

Columbia Zero Ice Cirro-Cool™ Short Sleeve Shirt to doskonała na gorące, letnie dni szybkoschnąca koszulka z ochroną przeciwsłoneczną na poziomie UPF 50 oraz właściwościami chłodzącymi. Zastosowano tu technologię Omni-Shade™ UPF 50, która blokuje większość szkodliwego promieniowania UV, pozwalając dłużej cieszyć się czasem spędzonym na słońcu. Koszulka jest szybkoschnąca dzięki technologii Omni-Wick™. Koszulka posiada ponadto właściwości chłodzące, za co odpowiada technologia Omni-Freeze Zero Ice™. Jest dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 199 PLN.

Koszulka Columbia Zero Rules jest wyposażona w technologię Omni-Freeze Zero czyli chłodzenie aktywowane przez pot i w technologię Omni-Wick. Omni-Shade chroni dodatkowo przed promieniowaniem słonecznym. Jest dostępna w kilku modelach: klasycznej koszulki z krótkim lub długim rękawem, w jednokolorowej wersji lub z modnymi nadrukami z logo Columbia. Seria oferuje również stylowe koszulki polo, które nadają się do codziennego noszenia lub gry w golfa. Cena koszulek w wersji damskiej i męskiej zaczyna się od 149,99 PLN.

Columbia Sun Trek™ Short Sleeve Graphic Tee to szybkoschnąca, letnia koszulka z bawełną. Za błyskawiczne i skuteczne odprowadzanie wilgoci odpowiada technologia Omni-Wick™, dodatkowo zastosowana technologia Omni-Shade UPF 50 zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Koszulka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 149 PLN.

COLUMBIA VENT™ AERO doskonale sprawdzą się podczas wędrówek po szlaku, ale też jako lekkie buty miejskie. Są niezwykle przewiewne dzięki siateczkowej cholewce z syntetycznymi nakładkami oraz otworom w podeszwie środkowej. Dodatkowo cholewka została wyposażona w osłonę pięty. Model ten gwarantuje poczucie niesamowitego komfortu przez co sprawia wrażenie, że buty leżą na stopach jak skarpetki. Podeszwa środkowa wykorzystuje technologię TECHLITE+, która zapewnia amortyzację i stabilność. Przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach zapewnia gumowa podeszwa Omni-Grip™. COLUMBIA VENT™ AERO są dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie: 379,99 PLN.

Nowy wymiar sportów wodnych i aktywności outdoorowych, w których woda jest istotnym elementem, zapewnią buty Columbia SUMMERTIDE™, potencjalny hit letniej kolekcji. Można w nich uprawiać wszystkie sporty wodne takie jak kajaki, żeglowanie, raffting czy trekking przez górskie strumienie. Siatkowa cholewka z neoprenowym ściągaczem zapewnia doskonałą przewiewność. Trwałość konstrukcji zapewniają syntetyczne nakładki. Środkowa podeszwa, wykonana z pianki Bloom™, posiada wentylacyjne otwory umożliwiające przepływ powietrza. Bieżnik podeszwy zewnętrznej został wykonany z gumy pochodzącej z recyklingu i doskonale zabezpiecza stopę przed poślizgiem. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie 429,99 PLN.

COLUMBIA™ LE2 to wygodne, skórzane sandały damskie, które świetnie sprawdzą się podczas trekkingów na świeżym powietrzu. Cholewka, wykonana z zamszowej skóry oraz materiału syntetycznego, została wyposażona w zapięcia na rzep. W podeszwie środkowej za komfort użytkowania odpowiada technologia Techlite™ opracowana z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu wygody i amortyzacji w obuwiu turystycznym. Gumowa, niebrudząca podeszwa zewnętrzna wykonana w technologii Omni-Grip™ wykazuje się doskonałą przyczepnością w każdym terenie, nawet w mokrych warunkach. Cena: 299,99 PLN.

Akcesoria

Letnia kolekcja 2021 to także szeroki wybór akcesoriów, jak kapelusze, czapki, saszetki czy plecaki. Przykładowe produkty z kolekcji to:

Kapelusz Bora Bora™ Booney – szybkoschnący dzięki systemowi Omni-Wick™ i chroniący przed szkodliwym promieniowaniem dzięki technologii Omni-Shade™ UPF 50. Cena: 119 PLN.

Silver Ridge™ III Ball Cap to impregnowana czapka, która ma za zadanie ochronę przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego. Technologia Omni-Shade™ zapewnia ochronę na poziomie UPF 50. Zaawansowana impregnacja Omni-Shield™ chroni przed niewielkimi opadami deszczu oraz pozwala łatwiej usunąć przypadkowe zabrudzenia. Wewnątrz znajduje się taśma wykonana w technologii Omni-Wick™, która pochłania wilgoć i sprawnie odprowadza ją na zewnątrz. Cena: 105 PLN.

Plecak Columbia Lightweight Packable 21L Backpack to niezwykle lekki ale i pojemny (21 litrów) plecak wykonany z nylonu. Jest zapinany na zamek, posiada także zapinaną na zamek kieszeń przednią na drobiazgi. Można go spakować do jego własnej kieszeni i użyć wtedy, kiedy będzie Ci potrzebny. Cena: 129 PLN.

Lekka nerka Columbia Lightweight Packable Hip Bag to doskonałe rozwiązanie na trening lub podczas wędrówek w mieście. Posiada jedną pojemną komorę główną, która bez trudu pomieści najbardziej wartościowe rzeczy. Na zewnętrznej części znajduje się mniejsza kieszeń, do w której można włożyć niezbędne drobiazgi. Saszetkę można spakować do górnej kieszeni. Cena: 105 PLN.

Kolekcja SS21 jest dostępna w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem, Alpin Sport, Taternik, Trekker Sport, Buty Jana, Street Style, Polstor oraz online: taternik-sklep.pl, sklep-columbia.pl, 8a.pl, answear.com, modivo.pl, fitanu.com, eobuwie.pl, butyjana.pl