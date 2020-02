Producent smartfonów Essential kończy działalność

Andy Rubin, założyciel firmy Essential, miał ambitne plany dla swojej marki – najpierw miała ona zawojować rynek smartfonów, a później stać się gigantem smart home. Okazało się jednak, że twórca Androida nieco przeliczył się z marzeniami, a przedsiębiorstwo właśnie kończy działalność i nie będzie dalej aktualizowało swoich urządzeń.

Informacja pojawiła się na stronie internetowej producenta. Według przedstawicieli Essential, gwoździem do trumny marki okazał się nietypowy smartfon Project Gem, po raz pierwszy zaprezentowany w październiku ubiegłego roku. To wąskie, podłużne urządzenie miało zastąpić dotykowe sterowanie głosowym: większość opcji byłaby obsługiwana przez dedykowanego asystenta.

Prace nad Gem trwały przez kilka miesięcy, ale koniec końców okazało się, że urządzenie nigdy nie trafi do użytkowników w takiej, formie, w jakiej wymarzył to sobie producent. Straty wywołane przez projekt najwyraźniej były na tyle poważne, że zmusiły Essential do zakończenia działalności.

Essential był dzieckiem Andy’ego Rubina, współtwórcy Androida z czasów, zanim został on zakupiony przez Google. Nowa firma miała powrócić do pierwotnej wizji otwartego, niezależnego systemu mobilnego, jakim miał być Android. W jej portfolio znalazł się tylko jeden smartfon, Essential PH-1, który trafił na rynek w 2017 roku, a także usługa sieciowa Newton Mail. W pożegnalnym oświadczeniu firma zapowiedziała, że lutowa aktualizacja bezpieczeństwa PH-1 będzie ostatnią, a Newton Mail zakończy działalność 30 kwietnia 2020 roku.