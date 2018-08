Samsung Unpacked 2018: co nowego

Galaxy Note 9 nie był jedyną nowością zaprezentowaną podczas konferencji Unpacked 2018. Oprócz flagowego phableta Koreańczycy oficjalnie zapowiedzieli kilka intrygujących nowości z dziedziny smart home, inteligentnych zegarków i wielu innych obszarów.

Przecieki mówiły prawdę – Samsung pracuje nad inteligentnym głośnikiem. Nowy produkt nosi nazwę Galaxy Home i ma być odpowiedzią na HomePoda od Apple. Urządzenie zostanie wyposażone w sześć przetworników wysoko- i średniotonowych, które będą usytuowane dookoła sprzętu, emitując dźwięk dookoła głośnika. Galaxy Home będzie dostosowywał swoje brzmienie do warunków akustycznych pomieszczenia i jego pozycji w pokoju za pomocą technologii Soundsteer zaczerpniętej od Harman. Na pokładzie znajdzie się oczywiście wirtualny Asystent Bixby, który ma umożliwić propozycji Samsunga konkurowanie z innymi inteligentnymi głośnikami dostępnymi na rynku, oraz wsparcie dla systemu SmartThings.

Podczas konferencji zaprezentowano także nowy Samsung Galaxy Watch. Zegarek będzie dostępny w dwóch rozmiarach, z tarczą o średnicy 42 mm i 46 mm. Smartwatch działa na dwurdzeniowym procesorze Samsung Exynos 9110 i w systemie operacyjnym Tizen, a także wyposażony jest w 4 GB pamięci oraz baterię o pojemności 270 mAh (wersja 42 mm) lub 472 mAh (46 mm). Na niektórych rynkach Galaxy Watch będzie dostępny także w wersji LTE.

Ostatnią nowością sprzętową była zapowiadana podwójna ładowarka Duo Wireless Charger. Umożliwia ona jednoczesne szybkie indukcyjne ładowanie dwóch urządzeń – jednego w pozycji stojącej, jednego leżącego. Współpracuje ona ze wszystkimi sprzętami zgodnymi ze standardem ładowania Qi.

Oprócz „dużych” prezentacji na Unpacked 2018 znalazło się także miejsce dla kilku mniejszych nowinek. Jedną z nich jest ekskluzywny dostęp do gry Fortnite w wersji na Androida dla użytkowników telefonów Samsung Galaxy S7 lub nowszych. Android jest jedyną platformą, która do tej pory nie doczekała się klienta tego popularnego tytułu z gatunku battle royale. Już wkrótce trafi on na wszystkie urządzenia, ale posiadacze telefonów Samsunga będą mogli cieszyć się nią już od dzisiaj. Samsung zapowiedział również bliską współpracę ze Spotify i integrację serwisu streamingowego z Bixbym.