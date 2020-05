Premiera nowego 13-calowego MacBooka Pro

Wykorzystywane w poprzednich generacjach laptopów Apple klawiatury motylkowe miały tylu zwolenników, co przeciwników. Powrót mechanizmu nożycowego został przyjęty na tyle ciepło, że Apple szybko postanowiło wykorzystać go we wszystkich swoich laptopach, w tym 13-calowym MacBooku Pro.

Designersko nowe laptopy nie różnią się od swoich poprzedników – nowości kryją się wewnątrz smukłej, aluminiowej obudowy. Komputery zostały wyposażone w procesory Intel Core i5 oraz i7 należące do 8 i 10 generacji (te ostatnie znajdą się w najwyższych wariantach), od 8 do 32 GB pamięci RAM, jak również dyski wewnętrzne o pojemności od 256 GB do nawet 4 TB. 13-calowemu ekranowi Retina o jasności 500 nitów i technologii True Tone towarzyszy pasek Touch Bar i system Touch ID oraz układ bezpieczeństwa Apple T2. W podstawowych konfiguracjach otrzymamy dwa złącza Thunderbolt, a w wyższych – aż cztery. Komputery są także wyposażone we wspomniane na wstępie klawiatury Magic Keyboard z mechanizmem nożycowym i nowym układem klawiszy strzałek.

Apple zdradza, że MacBooki Pro z procesorami Intel Core 10 generacji będą 2,8 razy szybsze od poprzedniej generacji, a nowy układ graficzny Intel Iris Plus zapewni o 80% lepszą wydajność graficzną. Ceny komputerów zaczynają się od 6 500 PLN w wersji z procesorem Intel Core i5 8. generacji, 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci SSD. Za najmocniejszy wariant (Core i7 2,3 GHz 10. Generacji, 32 GB RAM, 4 TB SSD oraz licencje Final Cut Pro X i Logic Pro X) zapłacimy natomiast aż 21 250 PLN. Laptopy są już dostępne w sprzedaży wysyłkowej.