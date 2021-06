Prawdopodobny wyciek pierwszych screenshotów z Windows 11

Informacje o tym, że Microsoft pracuje nad następcą Windowsa 10, od kilku tygodni przewijają się w sieci. Prezes firmy zapowiedział, że wszystkie informacje poznamy na konferencji pod koniec czerwca, ale już teraz otrzymaliśmy możliwość pierwszego, nieoficjalnego zerknięcia na nowy system operacyjny.

Zrzuty ekranu i nagrania zostały opublikowane w chińskim serwisie społecznościowym Baidu. Według przecieku, prezentują one kilka ujęć nowego systemu operacyjnego. Windows 11 otrzymał przeniesione na środek paska zadań menu (chociaż jak pokazują inne obrazy, można je także przesunąć do klasycznej pozycji z lewej strony), okna o lekko zaokrąglonych rogach i odświeżony zestaw ikon. Do sieci wyciekł także nowy dźwięk startowy, tym razem utrzymany w minimalistycznym klimacie.



Ponadto na zrzutach ekranu daje się zauważyć debiutujące i powracające funkcje. Windows 11 otrzyma widżety na kafelkach, obecne w poprzednich odsłonach systemu operacyjnego, oraz odświeżoną aplikację Xbox, zapewniającą szybki dostęp do gier i funkcji społecznościowych. Nie zmienił się natomiast interfejs sklepu z apkami Windows Store, chociaż po sieci krążą pogłoski o tym, że Microsoft planuje otworzyć go dla większej grupy deweloperów. Ciekawą opcją jest także rozwijane menu dostępne po wciśnięciu ikony maksymalizacji okna – teraz otrzymamy możliwość zadokowania danego okna na wybranej połówce lub ćwiartce ekranu.



Zaprezentowane na screenshotach zmiany proponowane przez Windows 11 mają głównie charakter kosmetyczny, ale w przyszłości na pewno zobaczymy także więcej nowych funkcji. Konferencja Microsoftu, na której oficjalnie poznamy nowy system operacyjny, zaplanowana została na 24 czerwca. Firma zapowiedziała także, kiedy całkowicie zakończy wsparcie dla Windowsa 10 – w październiku 2025 roku.