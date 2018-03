Kierowanie autem przez VR od NVIDII

Samochód bez kierowcy? Za takim widokiem wcale nie muszą stać systemy autonomicznej jazdy. Podczas targów GTC Nvidia zaprezentowała technologię sterowania rzeczywistym autem za pomocą połączonego z nim headsetu VR.

Technologia zdalnego prowadzenia auta według Nvidii oparta jest na systemie Holodeck. Zamiast za kierownicą auta, kierowca siada w fotelu wyposażonym w kierownicę, komplet pedałów i dźwignię zmiany biegów, a także zakłada headset VR (podczas prezentacji wykorzystano HTC Vive). Wszystkie elementy kokpitu połączone są z rzeczywistym autem: kiedy kierowca odpala wirtualny samochód, włącza się także ten prawdziwy. Technologia zapewnia pełną kontrolę nad pojazdem i możliwość obserwacji sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym. Co ciekawe, w VR wcale nie trzeba kierować tym samym samochodem, co w rzeczywistości – podczas prezentacji jeżdżącego po parkingu Forda Fusion zastąpiono znanym z Czarnej Pantery futurystycznym Lexusem.

To nie jedyna motoryzacyjna innowacja, jaką planuje Nvidia. W świetle niedawnego śmiertelnego wypadku z udziałem Ubera firma zdecydowała się na zawieszenie prac nad pojazdami autonomicznymi w ruchu drogowym, jednak być może zostaną one przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Zaprezentowana podczas targów CES 2018 platforma Nvidia DRIVE została bowiem rozszerzona o system symulacji trudnych sytuacji na drodze. Dzięki temu algorytmy samodzielnej jazdy będą mogły być gruntownie przetestowane przed wypuszczeniem aut do ruchu drogowego.