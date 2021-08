Postaw na produktywność z MSI Modern

Co przywodzi ci na myśl słowo „nowoczesność”? Każdy z nas odpowie na to pytanie nieco inaczej – niektórym kojarzy się ono przede wszystkim z wygodą, inni zwrócą uwagę na kryjącą się w nim wszechstronność i wielozadaniowość, a jeszcze inni – miejski, ponadczasowy szyk.

Niezależnie od tego, który z tych aspektów wydaje nam się najistotniejszy, prawdziwie nowoczesne komputery powinny cechować się wszystkimi spośród nich. Kilka tygodni temu do redakcji „Magazynu T3” trafiły notebooki z serii MSI Modern w wersji z ekranem 14 cali oraz matrycą 15,6 cala. Mieliśmy okazję wypróbować ich możliwości w pracy, podczas relaksu oraz w trakcie podróży – czy potrafiły one dotrzymać nam kroku w każdej z tych sytuacji?

Szara rzeczywistość – praca i nauka

Mimo tego, że coraz więcej firm wraca do pracy stacjonarnej, wiele osób zdecydowało się na pozostanie w trybie zdalnym, w tym część naszej redakcji. Wbrew pozorom, do wykonywania zawodu redaktora potrzebne jest nie tylko lekkie pióro: do pracy w wielu programach jednocześnie i obróbki materiałów graficznych niezbędny będzie odpowiednio wydajny sprzęt. W pracy biurowej towarzyszył nam MSI Modern 15 (od 2 400 PLN), wyposażony we wszystko, czego potrzeba do wygodnego wypełniania służbowych obowiązków.

Mocny procesor to podstawa, dlatego sercem laptopa został Intel Core 11. generacji: w testowanym przez nas modelu był to niedrogi, ale wydajny Core i3, ale do dyspozycji otrzymujemy także tytanów produktywności Core i5 oraz Core i7. Układy te charakteryzują się wysokim taktowaniem, przez co zapewniają odpowiednią wydajność do realizacji skomplikowanych zadań. W chwilach, gdy potrzebujemy szczególnie dużo mocy, do głosu dochodzi technologia Intel Turbo Boost 2.0 – dzięki niej procesor osiągnie pełnię swoich możliwości.

W praktyce wszystko działało płynnie i wydajnie: MSI Modern 15 radził sobie z intensywnym multitaskingiem, nawet w programach, które mocno obciążają procesor (hej, Google Chrome!), a także nie nagrzewał się do nieprzyjemnych temperatur. Układowi od Intela towarzyszyło 8 GB pamięci RAM i superszybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB, umożliwiający błyskawiczny transfer i zapis dokumentów.

Do optymalizacji pracy laptopa służy oprogramowanie MSI Center. Prosty, czytelny interfejs daje nam dostęp do wszystkich zasobów urządzenia, pozwalając dopasować jego działanie do naszych aktualnych potrzeb. Możliwość indywidualnego zarządzania każdą aplikacją oraz tworzenia własnych ustawień wydajności pozwoli na jeszcze wygodniejszy multitasking przy zachowaniu długiego czasu pracy na baterii.

Domowe biuro nie może obyć się bez odpowiedniego ekranu. MSI Modern 15 oferuje nam 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości 1920×1080 px i standardowym formacie 16:9, wygodnym i w pracy, i podczas strumieniowania filmów. Jasny, otoczony wąskimi ramkami ekran umożliwiał korzystanie z laptopa w świetle słonecznym bez mrużenia oczu, a ponadto zauroczył nas bogactwem barw i ostrością. Pracę w jasnych pomieszczeniach ułatwiała natomiast specjalna pokrywa antyrefleksyjna.

Klawiatura laptopa została stworzona z myślą o komforcie. Przyciski o skoku 1,5 mm i odpowiednio wyważonej czułości ograniczają potencjalne literówki, usprawniając tym samym pracę. Klawisze są podświetlane na biało, dlatego na MSI Modern 15 mogliśmy bez problemu pracować nawet w słabym świetle – to idealny dodatek dla „sów”, które zaliczają skok produktywności w nocy.

Domowe biuro nie obędzie się bez odpowiedniego wyboru złączy. Tutaj prawdziwą gwiazdą jest port USB-C 4.0 ze wsparciem dla technologii Thunderbolt, zapewniającej przesyłanie danych z prędkością do 40 Gb/s: archiwizacja plików na zewnętrznych nośnikach będzie teraz szybsza niż kiedykolwiek. Do dyspozycji otrzymamy także dwa uniwersalne złącza USB-A, minijacka i wyjście HDMI 4K/60 Hz, w sam raz do podłączenia dodatkowego monitora i cieszenia się pełną produktywnością. Zintegrowany czytnik kart microSD to natomiast najlepszy przyjaciel fotografa – dzięki niemu bez problemu przeniesiemy na komputer wszystkie zdjęcia i klipy.

Chociaż MSI Modern 15 towarzyszył nam przede wszystkim w domowym biurze, sprawdzi się on także w podróży. Lekka, aluminiowa obudowa ma w najgrubszym miejscu zaledwie 16,9 mm, dzięki czemu sprzęt zmieści się zarówno do eleganckiej aktówki, jak i do wypakowanego po brzegi plecaka turystycznego. Laptop waży zaledwie 1,6 kg, mamy zatem pewność, że po jego spakowaniu nie przekroczymy limitów wagi na lotnisku. Sprzęt jest przy tym elegancki i minimalistyczny, a zatem będzie idealnym dodatkiem do formalnego, biznesowego stroju. W delegację lub na wycieczkę możemy jednak zabrać także inne urządzenie…

Biznes pod palmami – praca w podróży

Praca zdalna nie musi koniecznie odbywać się w domu: dla wielu osób ten tryb kariery staje się przepustką do częstego podróżowania po kraju i poza jego granicami, często w poszukiwaniu nowych wyzwań zawodowych. Użytkownikom tym zależy na ograniczeniu objętości zabieranego bagażu, dlatego wybierają oni laptopy o mniejszych przekątnych ekranu i ultralekkich obudowach. Kompaktowe urządzenia są niedoścignione także na spotkaniach służbowych i w trakcie wyjazdowych konferencji.

MSI Modern 14 (od 2 400 PLN) to właśnie propozycja dla globtroterów i mobilnych biznesmenów, stawiających na niezrównaną wydajność w każdej sytuacji. My również postanowiliśmy sprawdzić jego możliwości w terenie.

Już sam design laptopa zachęca do zabrania go w podróż i pokazania całemu światu. Aluminiowa, smukła obudowa – w najgrubszym punkcie mająca zaledwie 16,9 mm – dostępna jest w kilku atrakcyjnych kolorach, od klasycznej szarości aż po subtelne beże i błękity. Całość waży zaledwie 1,3 kg, ale potrafi wytrzymać naprawdę wiele przygód: podobnie, jak MSI Modern 15, również mniejszy laptop pomyślnie przeszedł wojskowe testy wytrzymałości, oznaczone normą MIL-STD 810G. Trudy podróży i towarzyszące im niespodzianki będą mu na pewno niestraszne.

Mobilność idzie w parze z produktywnością: wewnątrz obudowy Modern 14 kryją się same wydajne podzespoły. W najwyższej konfiguracji do dyspozycji otrzymujemy procesor Intel Core i7 11. generacji, któremu towarzyszy 8 GB RAM-u i 512 GB superszybkiej pamięci SSD NVMe. Nasz egzemplarz testowy był wyposażony w układ Core i3, przeznaczony przede wszystkim do zastosowań biurowych. Dzięki starannie dobranym podzespołom, laptop zapewnia nam wygodną i sprawną pracę w każdej sytuacji, a ponadto zużywa niewiele energii.

W urządzeniach dla podróżników istotną rolę pełni czas pracy na baterii, dlatego aby maksymalnie go wydłużyć, warto skorzystać z odpowiednich ustawień. Za optymalizację pracy MSI Modern 14 odpowiedzialny jest program MSI Center, dlatego wszystkie opcje konfiguracyjne będziemy mieć pod ręką.

Zastosowana w laptopie klawiatura została wyposażona w przyciski o krótkim, ergonomicznym skoku 1,5 mm. Klawisze natychmiast reagowały na przyciśnięcie, a przy tym były ciche i precyzyjne – dzięki temu nasza praca w miejscu publicznym nie rozpraszała osób siedzących dookoła. Co ciekawe, specjalna konstrukcja zawiasu lekko unosi klawiaturę i nachyla ją w naszą stronę, ułatwiając pisanie i zapewniając naturalne ułożenie nadgarstków. Subtelne, białe podświetlenie przycisków przydaje się w słabych warunkach świetlnych lub w nocy. Taka konstrukcja laptopa wpływa także na jego stabilność: z MSI Modern 14 wygodnie korzystało nam się zarówno po oparciu sprzętu na kolanach, jak i na biurku.

Chociaż komputer jest smukły i kompaktowy, nie zabrakło w nim wielu złączy. Port Thunderbolt 4 może służyć do podłączania zewnętrznych nośników lub dodatkowych ekranów, a także ładowania urządzeń mobilnych. Całości dopełniają pełnowymiarowe wyjście HDMI, uniwersalny port audio, dwa złącza USB-A oraz czytnik kart microSD – zarządzanie plikami nigdy nie było prostsze.

W podróży raczej nie będziemy korzystać z zewnętrznych monitorów, dlatego MSI Modern 14 został wyposażony w ekran, który zapewni nam pełną wygodę pracy. Jasna, ostra matryca o przekątnej 14 cali ma rozdzielczość 1920×1080 px, dostosowaną zarówno do programów biurowych, jak i filmów strumieniowanych przez internet. Panel IPS jest pokryty antyrefleksyjną powłoką, dzięki czemu pracy w jasnych pomieszczeniach nie przerwą nam irytujące odblaski.

Po godzinach – rozrywka i hobby

Nie samą pracą człowiek żyje, a po ciężkiej harówce zasługujemy na chwilę odpoczynku. Dla niektórych będzie to wieczór przy ulubionym serialu, dla innych – kolejny stopień internetowego kursu programowania lub chwila na obrobienie najnowszych fotek lub klipów wideo. Chociaż każdy z nas ma inne hobby, wydajny komputer przyda nam się w realizacji właściwie każdego z nich. Urządzenia z serii MSI Modern doskonale nadają się do realizacji naszych pasji.

Fotografia to coraz popularniejszy sposób na spędzanie wolnego czasu – aby rozpocząć przygodę z tą sztuką, wystarczy tylko smartfon i odrobina inwencji. Zrobione fotki najwygodniej obejrzymy i obrobimy właśnie na komputerze. Dzięki wydajnym procesorom ze zintegrowaną grafiką Intel Graphics, laptopy MSI Modern poradzą sobie z obsługą profesjonalnych edytorów zdjęć, takich jak Adobe Lightroom lub PortraitPro 21. Do edycji klipów wideo, filmowcy mogą potrzebować nieco więcej mocy graficznej, którą zapewni im opcjonalna, dedykowana karta graficzna GeForce MX450. Układ ten co prawda nie został stworzony z myślą o graczach, ale jest na tyle mocny, by udźwignąć proste lub kilkuletnie tytuły.

Nie wszyscy jesteśmy jednak zainteresowani sztukami wizualnymi – do wielu z nas najmocniej przemawia muzyka. Programy do nagrywania i miksowania dźwięku są teraz na wyciągnięcie ręki, a wraz z nimi tysiące tutoriali dla początkujących i zaawansowanych. Laptopy z serii Modern zostały wyposażone w obsługę audio wysokiej rozdzielczości. Osoby zajmujące się obróbką muzyki na pewno docenią wsparcie dla dźwięku 24 bit/192 kHz, pozwalającego usłyszeć każdy szczegół obrabianego kawałka lub ścieżki dźwiękowej. To również dobra wiadomość dla melomanów, spragnionych możliwie najlepszego brzmienia z lokalnych plików i serwisów streamingowych. Do dyspozycji otrzymamy także technologię Nahimic 3, naśladującą prawdziwy dźwięk przestrzenny i dbającą o krystalicznie czystą jakość przesyłania głosu.

Skoro już przy strumieniowaniu jesteśmy – nikt nie lubi, gdy odtwarzane filmy lub seriale zacinają się w trakcie seansu. Seria MSI Modern została wyposażona w szybkie moduły Wi-fi, które nie zawiodły nas nawet przy największym obciążeniu sieci: Modern 15 jest kompatybilny ze standardem Wi-fi 6, zaś Modern 14 obsługuje Wi-fi 5. Miłośnicy gadżetów bezprzewodowych ucieszą się natomiast z Bluetootha 5.1 (15) lub 5.0 (14).

Biznesowo-lifestyle’owe laptopy od MSI spełniły nasze oczekiwania czy to w pracy, czy też podczas zasłużonego odpoczynku. Miło wspominamy kilkanaście dni spędzonych w ich towarzystwie i z czystym sumieniem polecamy je wszystkim użytkownikom, którzy szukają lekkiego, wszechstronnego sprzętu o czystym, minimalistycznym wzornictwie i mocnych podzespołach. Te laptopy są w pełni godne określenia „nowoczesne”!

Więcej informacji na temat linii Modern znajdziesz na stronie producenta pl.msi.com. Odwiedź również kanał YouTube MSI Polska, gdzie poznasz sprzętowe nowości i technologiczne możliwości marki MSI.