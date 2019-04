Polski Asystent Google uczy się nowych funkcji

Od styczniowej premiery minęło już trochę czasu, więc to dobry moment, by nauczyć polskojęzycznego Asystenta Google nowych umiejętności. Google nawiązało współpracę z dwoma partnerami, których usługi będziemy mogli zamówić poprzez komendy głosowe.

Do projektu przystąpił portal do zamawiania jedzenia online Pyszne.pl i przewoźnik autobusowy FlixBus. Aby przejść do transakcji należy wypowiedzieć ustaloną frazę: „OK Google, porozmawiaj z Pyszne” w pierwszym przypadku i „OK Google, zapytaj FlixBus o połączenie” w drugim. Asystent następnie automatycznie przekieruje nas do odpowiedniego bota, który obsługuje usługę. W przypadku Pyszne.pl należy najpierw połączyć Asystenta z kontem na Pyszne.pl i skonfigurować trzy ulubione zamówienia, które będziemy następnie przywoływać za pomocą komend głosowych. Póki co za posiłek można zapłacić tylko w jeden sposób, gotówką przy odbiorze. FlixBus wprowadził natomiast w pełni głosową obsługę całego procesu rezerwacji biletu oraz możliwość płatności przez Google Pay.

To pierwsze transakcje w Polsce, jakie można przeprowadzić w całości za pomocą komend głosowych w naszym języku. Do tej pory lokalni partnerzy Google, operator Play i porównywarka cen biletów lotniczych eSky, udostępniali przez Asystenta jedynie informacje na temat swojej oferty i możliwych okazji. Wraz z rozwojem Asystenta Google na pewno przybędzie firm, które rozpoczną z nim współpracę, a istniejący wachlarz usług poszerzy się o nowe możliwości.