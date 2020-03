Pokémon Go i inne tytuły Niantic w wersji do gry stacjonarnej

Chociaż Pokémon Go nie cieszy się już taką popularnością, jak kilka lat temu, gra wciąż ma spore grono fanów. By umożliwić im zabawę także w czasach, gdy wychodzenie z domu powinno zostać ograniczone do minimum, deweloper postanowił wprowadzić kilka zmian w sposobie rozgrywki.

Pokémon Go otrzymało funkcję Adventure Sync, czyli krokomierz, który monitoruje aktywność użytkownika i przyznaje mu osiągnięcia oraz nagrody. Działa ona także podczas stacjonarnych aktywności, na przykład biegania na bieżni lub wykonywania obowiązków domowych, co pozwala grać bez wychodzenia na zewnątrz. Gracze otrzymają również możliwość zdalnego uczestnictwa w walkach, które w normalnych warunkach wymagają zgromadzenia się kilku osób w jednym miejscu, a w przyszłości deweloper planuje dodać funkcję wirtualnego odwiedzania ulubionych punktów w grze.

Zmiany dotkną także innych tytułów Niantic. Osadzony w uniwersum powieści J. K. Rowling Harry Potter: Wizards Unite otrzyma większe zagęszczenie punktów specjalnych na mapach, co pomoże graczom zdobywać kolejne poziomy bez opuszczania domu. Ingress, pierwsza gra deweloperów, będzie natomiast przyznawała nagrody za stacjonarne wykonywanie zadań, które normalnie wymagają poruszania się pomiędzy rzeczywistymi lokacjami. Niantic nie zapomniał także o społecznościowej stronie rozgrywki – ich tytuły już wkrótce otrzymają funkcje umożliwiające kontakt z innymi graczami przez internet.