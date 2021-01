Plebiscyt 2020: Najlepsze technologie wybrane!

Kiedyś mówiło się o miłości w czasach zarazy, a dziś mamy technologię w czasach pandemii. Miniony rok był niełatwy dla nas wszystkich, także dla producentów i deweloperów. Przezwyciężyli oni jednak przeciwności losu i stworzyli dziesiątki wyjątkowych gadżetów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ubarwiły nasze życie. Oto te, które redakcja „Magazynu T3” pokochała najbardziej.

DESIGN ROKU

Dyson V11 Absolute Extra Pro

W tym roku postawiliśmy na praktyczność. Odkurzacz V11 Absolute Extra Pro to prawdziwe Ferrari wśród sprzętów AGD – szybkie, precyzyjne i przyjemne w obsłudze. Lekka, poręczna konstrukcja skrywa w sobie potężny silnik Dyson Hyperdymium, wirujący z prędkością 125 tysięcy obrotów na minutę. Zasysa on wszystkie, nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia, które zostają zatrzymane przez wydajny system filtrów. Na jednym ładowaniu odkurzacz może pracować nawet do 120 minut.

AKCESORIUM GAMINGOWE ROKU

WD_BLACK SN850 NVME SSD

Nie da się zbudować wydajnego komputera do gier bez odpowiednio szybkiego dysku SSD. SN850 to pierwszy w serii WD_BLACK tego typu nośnik wewnętrzny kompatybilny z technologią PCIe 4. generacji. Maksymalna prędkość odczytu do 7 000 MB/s i zapisu do 5 300 MB/s zapewni ci perfekcyjną płynność podczas gry, a opcjonalny radiator pomoże utrzymać twoje podzespoły w optymalnej temperaturze i ozdobi komputer podświetleniem RGB.

GRA ROKU

The Last of Us: Part II

Gra, która jeszcze przed premierą wzbudziła sporo kontrowersji – niektóre decyzje fabularne studia Naughty Dog spotkały się z mieszanym przyjęciem fanów i odbiły szerokim echem wewnątrz internetowych społeczności. Mimo tego to właśnie druga część The Last of Us została naszym tytułem roku. Pokochaliśmy mroczny klimat i dojrzałą, momentami trudną historię o dorastaniu, rodzinie i zemście.

SAMOCHÓD ROKU

Mercedes-Benz Klasy S

W zeszłym roku do salonów trafiła już siódma generacja tego legendarnego auta, które obecne jest na rynku od 1972 roku. Na zewnątrz dominuje tradycja, a w środku nowoczesność – dzięki wszechobecnym ekranom i intuicyjnemu systemowi MBUX mamy kontrolę nad każdym aspektem podróży. Pod maską luksusowej limuzyny może znaleźć się jeden z licznych silników wysokoprężnych lub benzynowych, w tym trzylitrowa jednostka przyspieszająca do setki w niecałe 5 sekund!

LAPTOP/TABLET ROKU

MSI Creator 17

To pierwszy laptop na świecie wyposażony w ekran Mini LED – panel zachwyca naturalnością i nasyceniem kolorów, a dzięki podświetleniu 1 000 nitów może służyć do obróbki zdjęć i filmów w HDR. Do dyspozycji otrzymasz także potężny procesor Intel Core 10. generacji, nawet 32 GB RAM-u, superszybki dysk SSD i kartę graficzną z serii NVIDIA RTX. Całości dopełnia spory akumulator, pozwalający pracować na jednym ładowaniu nawet do 6 godzin.

SMARTFON ROKU (MID-RANGE)

Sony Xperia 10 II

Czy dobry telefon musi kosztować równowartość dwóch średnich krajowych? Niekoniecznie – Xperia 10 II otrzymała całkiem mocną specyfikację, na czele z przepięknym ekranem OLED o kinowych proporcjach 21:9 i potrójnym aparatem. Ten ostatni jakością zdjęć nie ustępuje znacznie droższym konstrukcjom we flagowcach. Gdy dorzucimy do tego Snapdragona 665, 128 GB pamięci wewnętrznej i akumulator 3 600 mAh, otrzymamy urządzenie, które będzie służyło ci przez lata.

SMARTWATCH ROKU

Apple Watch SE

To pierwszy „budżetowy” smartwatch od Apple, i od razu udany. Funkcjonalnością fitness wcale nie ustępuje swojemu droższemu odpowiednikowi – znajdziemy w nim automatyczne wykrywanie treningu, wsparcie dla najnowszej wersji watchOS oraz możliwość monitorowania cyklu snu. Sprzęt otrzymał także ratującą życie funkcję detekcji upadków, a dzięki nowym ustawieniom rodzinnym możemy sparować go z iPhonem bliskiej nam osoby.

SMARTFON ROKU

Apple iPhone 12

W tym roku Apple zrezygnowało z adaptera sieciowego i EarPodów, ale wystarczy jeden rzut oka na iPhone’a 12, by przekonać się, że producent wcale nie poszedł na łatwiznę: mamy tu design inspirowany nowym iPadem Pro i Air oraz ekran OLED o jasności 1 200 nitów i naturalnym wsparciu dla Dolby Vision HDR. „Pod maską” czeka na nas wydajny procesor A14 Bionic, modem 5G i ulepszony aparat fotograficzny z obiektywami o dużej jasności i filtrem korekcji zniekształceń.

APARAT ROKU

Sony A7S III

To nie tyle aparat fotograficzny, co filmowy – Sony oddaje w nasze ręce potężne narzędzie do kręcenia profesjonalnych nagrań w jakości nawet 4K 120 kl./s. Szeroki zakres czułości ISO 40-409 600 umożliwia nagrywanie w nocy bez ziarnistości obrazu (to dla reżyserów marzących o własnym horrorze), a autofokus z systemem śledzenia oczu zadba o to, żeby nasi aktorzy byli zawsze widoczni. Zrobimy nim także przepiękne zdjęcia 12,1 Mpix.

URZĄDZENIE SMART HOME ROKU

iRobot Roomba s9

Najnowsza generacja Roomby odchodzi od jej klasycznego kształtu: krawędź Perfect Edge dostanie się w każdy kąt i zakamarek domu. Urządzenie zostało wyposażone w nawigację vSLAM trzeciej generacji i Inteligentne Mapy Imprint, dzięki którym bezwypadkowo porusza się on po wszystkich pomieszczeniach. Niedawno dodane wsparcie dla platformy iRobot Genius umożliwi ci natomiast ustawienie specjalnych stref sprzątania lub miejsc, do których robot nie powinien wjeżdżać.

TELEWIZOR ROKU

Samsung QLED 75Q950T

75 cali wizualnej perfekcji. Ekran QLED o natywnej rozdzielczości 8K stanowi prawdziwe mistrzostwo pod względem odwzorowania kolorów i kontrastów, a jego zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu i skalowania zawartości pozwalają podziwiać dowolny film w tej kosmicznej rozdzielczości. Do dyspozycji otrzymujemy także kinowy dźwięk – o jego realistyczne, przestrzenne odwzorowanie zadba technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem.

SOUNDBAR ROKU

Bowers & Wilkins Formation BAR

To nie tylko szlachetnie brzmiący soundbar, ale przede wszystkim dzieło sztuki użytkowej – spójrz tylko na ten geometryczny wzór i wykończenie z miękkiej tkaniny. Wewnątrz kryją się trzy tweetery z podwójnymi kopułkami i aż sześć przetworników średnio-niskotonowych. Jak wszystkie produkty z serii Formation, również Bar jest kompatybilny z Wi-fi, Bluetoothem aptX HD i AirPlay 2 oraz systemem multiroom od Bowers & Wilkins.

INNOWACJA ROKU

HTC Vive Cosmos Elite

Popularny headset Cosmos w wersji dla bardziej hardkorowych graczy. Elite to lekki sprzęt VR, współpracujący z dedykowanymi stacjami bazowymi – dzięki temu potrafi on dokładnie określać naszą pozycję w przestrzeni, co przekłada się na realistyczne wrażenia w grach VR oraz interaktywnych aplikacjach edukacyjnych. Za sprawą wymiennych modułów może on szybko zamienić się w lekki headset z wewnętrznym trackingiem lub wygodny sprzęt do pracy.

SŁUCHAWKI NAUSZNE ROKU

DALI IO-6

Czy podczas długiego korzystania ze słuchawek wokółusznych musisz robić regularne przerwy z uwagi na dyskomfort? Ten model od Dali powstał specjalnie po to, by wyeliminować ból i ucisk małżowin – ich lekka konstrukcja idealnie dopasowuje się do kształtu głowy. Dzięki temu nic nie będzie przeszkadzać nam w chłonięciu ich bogatego, kolorowego brzmienia, nawet dźwięki otoczenia – słuchawki mają dedykowany system ANC.

SŁUCHAWKI DOUSZNE ROKU

JBL Live 300 TWS

W tym roku na rynku pojawiły się nieprzebrane ilości słuchawek true wireless, ale to te „pchełki” od JBL zwróciły naszą uwagę. Pokochaliśmy je przede wszystkim za wygodę – kompaktowe, wodoodporne w klasie IPX5 wkładki perfekcyjnie leżą w uszach nawet podczas treningu. Live 300 TWS serwują bezpośrednio do naszych uszu basowe, wyraziste brzmienie, a dzięki funkcji AmbientAware i TalkThru możemy zachować ciągły kontakt z otoczeniem.