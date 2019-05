Oferty no limit czyli nielimitowane rozmowy, SMSy i Internet

Nielimitowane rozmowy i SMS do wszystkich sieci to w obecnych czasach obligatoryjna składowa oferty abonamentowej. Powszechność telefonii komórkowej sprawia, że wiele spraw zawodowych i prywatnych załatwia się przez rozmowy telefoniczne. Darmowe minuty okazują się przy tym niezbędne i pozwalają zaoszczędzić wiele środków. Bardziej rozbudowaną ofertę stanowią nielimitowane rozmowy, smsy i Internet. Dodatkowy, pozbawiony limitu pakiet danych internetowych przyda się zarówno w telefonie prywatnym, jak i służbowym.

Co oznacza usługa nielimitowanych rozmów i SMS do wszystkich?

Posiadając w ramach abonamentu usługę no limit, niezależnie czy są to tylko nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci, czy też rozmowy połączone z nielimitowanymi SMS, a może kompleksowa opcja zawierająca oprócz dwóch powyższych, także nielimitowany Internet, Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za aktywność objętą opcją no limit. Ma on zatem możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych do innych sieci i na numery stacjonarne czy wysyłania nielimitowanej liczby SMS-ów na numery komórkowe w Polsce. Dodatkowo, jeśli wybierze najpełniejszą ofertę rynkową, otrzymuje także konkretny pakiet GB do wykorzystania bez nadprogramowych kosztów.

Zalety ofert nielimitowanych rozmów i wiadomości

Decyzja o wyborze abonamentu z opcjami no limit posiada wiele pozytywnych powodów. Oto kluczowe zalety posiadania pakietu nielimitowanych rozmów i SMS:

optymalizacja kosztów za rachunki telefoniczne, w szczególności dla osób, które wykonują wiele połączeń do innych sieci lub na numery stacjonarne

swoboda w ilości i długości prowadzonych rozmów oraz wysyłanych wiadomości SMS

stała możliwość wykonywania połączeń – brak zagrożenia ograniczeniem lub wyczerpaniem środków na karcie

stały koszt abonamentu, niezależnie od liczby i czasu trwania rozmów wychodzących oraz ilości wysłanych SMS

uniwersalność oferty, która dedykowana jest zarówno abonentom indywidualnym, jak i klientom biznesowym

Nielimitowany Internet w cenie pakietu

Kompleksowe usługi no limit coraz częściej w cenie oferują także nielimitowany Internet. To szczególnie przydatna opcja dla osób, które bardzo wiele czasu poświęcają surfowaniu w Internecie, oglądają filmy online a także dla tych, którzy dużo podróżują i potrzebują stałego dostępu do sieci, niezależnie od lokalizacji. Do najważniejszych korzyści, płynących z posiadania nielimitowanego Internetu w abonamencie należą:

niższe koszty związane z aktywnością w sieci, która bez korzystania z pakietu, wciąż stanowi kosztowną usługę

stały dostęp do Internetu mobilnego, niezależnie od miejsca i czasu, w którym znajduje się użytkownik

z góry określona, regularna płatność za usługę, niezależna od ilości wykorzystanych danych komórkowych

możliwość swobodnej eksploatacji sieci, np. przy używaniu GPS w telefonie, oglądaniu filmów online, przeglądaniu stron internetowych i mediów społecznościowych, korzystaniu z serwisów muzyki cyfrowej itp.

Dla kogo nielimitowane rozmowy, SMS i Internet?

Oferta no limit stanowi uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy regularnie i w szerokim zakresie korzystają z sieci komórkowej. Sprawdza się ona zarówno w przypadku eksploatacji usług operatora w celach prywatnych, jak również na skalę masową, w celach komercyjnych. Nielimitowane połączenia do wszystkich sieci oraz nieograniczona ilość SMSów do wysłania i dodatkowe pakiety Internetu mobilnego sprawdzą się przede wszystkim dla:

młodzieży i studentów, którzy wiele czasu poświęcają komunikacji z rówieśnikami i rodziną, a także w intensywny sposób wykorzystują Internet mobilny, w celach rozrywkowych i edukacyjnych

osób rodzinnych i ceniących życie towarzyskie, które regularnie i często kontaktują się ze swoimi najbliższymi i przyjaciółmi

seniorów, którzy potrzebują stałego kontaktu z rodziną, znajomymi, sąsiadami

osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które często kontaktują się ze swoimi kontrahentami oraz partnerami biznesowymi

właścicieli i pracowników firm, którzy na co dzień w swej pracy podejmują kontakt z klientami czy pacjentami, innymi firmami i dostawcami

Nielimitowane rozmowy, SMSy i Internet – jaką ofertę wybrać?

Poszukując idealnej oferty no limit dla siebie, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim należy sprawdzić czy usługa ta jest w jakikolwiek sposób ograniczona: np. obowiązuje tylko przez konkretny okres, wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów np. bycia abonentem operatora przez określony czas itp. Dodatkowo należy porównać podaż różnych operatorów i wybrać tę, która stanowi najtańszy i najkorzystniejszy wariant na rynku. Taką właśnie ofertę na nielimitowane rozmowy i SMS do wszystkich sieci posiada operator OTVARTA. Choć stosunkowo nowy, to już doceniony i zaufany operator, który oferuje cały przekrój ofert no limit, w tym:

nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci – OTAVRTA w większości wariantów abonamentowych uwzględnia nielimitowane połączenia do każdej sieci komórkowej, dzięki czemu już za niewielką opłatą miesięczną można cieszyć się swobodą długich i częstych rozmów

nielimitowane rozmowy na telefony stacjonarne – operator dba, by połączenia na numery stacjonarne np. do placówek administracyjnych, służby zdrowia czy firm i instytucji także były objęte korzystną ofertą no limit

nielimitowane SMSy – kompleksowe pakiety wiadomości tekstowych w cenie stanowią idealne rozwiązanie dla każdego, kto lubi bądź z uwagi na charakter pracy, musi wysyłać wiele wiadomości SMS

Więcej na temat ofert no limit wraz z cennikiem usług i ich szczegółowym opisem, można znaleźć na stronie operatora OTVARTA: https://otvarta.pl/.