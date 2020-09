PlayStation 5 w sprzedaży od 19 listopada

Na ten moment czekali gracze na całym świecie. Sony nareszcie ujawniło nie tylko specyfikację nadchodzącej konsoli, ale także jej datę premiery, cenę oraz tytuły, w które zagramy od razu i w przyszłości.

To wiadomo na pewno – światowa premiera PlayStation 5 została zaplanowana na 12 listopada, a w Polsce konsola pojawi się z tygodniowym opóźnieniem; zamówienia przedpremierowe powinny być już możliwe. Za wersję Digital Edition zapłacimy 1 850 PLN, zaś za tę z napędem fizycznym Blu-ray Ultra HD – 2 300 PLN. W zestawie z urządzeniem znajdziemy jeden pad DualSense, komplet kabli i podstawkę. Dodatkowy kontroler kosztować nas będzie 320 PLN, headset – 450 PLN, kamerka HD – 270 PLN a pilot i stacja ładująca do padów – po 140 PLN każdy.



Prawdziwym hitem konferencji okazały się jednak prezentacje gier. Już na starcie zagramy w następujące tytuły na wyłączność: Astro’s Playroom, remake Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales i Sackboy A Big Adventure, a także wiele innych gier wieloplatformowych – polska premiera konsoli zbiega się zresztą w czasie z premierą Cyberpunk 2077. Posiadacze subskrypcji PS Plus otrzymają kolekcję hitów z poprzedniej generacji, w tym Bloodborne, God of War i Persona 5. Niektóre z zapowiedzianych gier będą dostępne także na PS4, a ich posiadacze będą mogli ubiegać się o darmową aktualizację do wersji PS5.



Poza wymienionymi już tytułami, najwięcej emocji wzbudził trailer Final Fantasy XVI, które będzie oczywiście grą na wyłączność. Na razie nie wiemy zbyt wiele o tym projekcie, ale Square Enix planuje uchylić rąbka tajemnicy w przyszłym roku. Zwiastun prezentuje nietypowy dla serii system walki, wyglądający na inspirowany serią Devil May Cry. Na nowej konsoli zagramy także w Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, Resident Evil Village oraz God of War 2 – z tego ostatniego tytułu poznaliśmy jedynie grafikę koncepcyjną, ale wystarczyło to, by rozbudzić ciekawość fanów. Ponadto na PS5 pojawią się wszystkie duże premiery nadchodzących miesięcy, ze wspomnianym już Cyberpunkiem 2077 na czele.