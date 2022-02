Play wprowadza wygodny odbiór zamówień￼

Wszyscy chyba mieliśmy do czynienia z firmami kurierskimi, które przywożą nasz upragniony sprzęt elektroniczny akurat w momencie, gdy musieliśmy pilnie wyjść z domu. Teraz Play wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, umożliwiając im odebranie zamówień na własnych zasadach.

Zakupione na stronie play.pl urządzenia, dotychczas były dostarczane jedynie w formie zamówień kurierskich lub przygotowywane do odbioru osobistego w salonie Play. Teraz, do tych form dostawy, dołączy możliwość wysłania zamówienia do Paczkomatu InPost oraz punktów odbioru DHL i DPD. Te ostatnie, zlokalizowane są m. in. w sklepach sieci Żabka, InMedio, Relay czy Lewiatan, supermarketach Kaufland i Biedronka, jak również na stacjach benzynowych Shell i Moya. Wraz z nowymi sposobami dostawy, Play wprowadził także nowe metody płatności: z góry przy składaniu zamówienia lub za pobraniem.

Rozwiązanie to jest przede wszystkim wygodne – dzięki niemu, udamy się po przesyłkę w momencie, gdy najbardziej nam to pasuje, na przykład po powrocie z pracy. Zamówienia będzie można odbierać w ponad 29 tysiącach punktów na terenie całego kraju.

Z tej formy dostawy będą mogli skorzystać wszyscy klienci, zarówno ci zamawiający samo urządzenie, jak i sprzęt wraz z abonamentem. W tym drugim przypadku, tożsamość klienta jest weryfikowana za pośrednictwem systemu mojeID, który do autoryzacji wykorzystuje logowanie się do bankowości elektronicznej – nie musimy zatem obawiać się, że nasze urządzenie i pakiet danych zostaną skradzione przez nieuczciwą osobę trzecią.